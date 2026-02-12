Het schaatsdrama van Joep Wennemars op de Winterspelen beheerste sinds woensdagavond het Nederlandse nieuws. De topschaatser was heel hard op weg naar een prachtige medaille op de 1000 meter, maar door een hinderende tegenstander werd die plak hem door de neus geboord. Het broertje van Joep zat op de tribune en deelde een dag later unieke beelden.

De iets jongere Niels Wennemars was net als onder anderen vader Erben, moeder Renate en Joeps vriendin Suzanne Schulting op de tribunes in de olympische ijshal in Milaan. De familie was vol verwachtingen afgereisd, maar had ongetwijfeld niet gerekend op zo'n anticlimax. Topschaatser Wennemars reed een ijzersterke rit, maar op de laatste kruising ging het volledig mis.

Lian Ziwen hinderde Wennemars na de voorlaatste bocht, waardoor de Nederlander in botsing kwam en moest inhouden. Daardoor gng een tijd met kansen op de medaille in rook op. Wennemars eindigde uiteindelijk nog als vijfde. Hij kreeg een half uur later de kans via een re-skate, maar het was onmogelijk om die tijd aan te scherpen. Het leverde veel emoties op bij Wennemars en de mensen om hem heen.

Vloekende Niels Wennemars

Heel Nederland leek met hem mee te leven en dat bleek ook wel uit de reacties na een Instagram-video van broertje Niels. Hij plaatste donderdagavond een video met afwisselend beelden van hem op de tribunes en van wedstrijdbeelden van de race. Niels laat zien hoe fanatiek hij zijn grote broer naar voren schreeuwt, maar laat ook het afgrijzen zien na de dramatische kruising. Het leverde een luid vloekende Niels op. "Nee, nee, nee! Godverdomme." Vervolgens is te zien hoe Niels ontredderd op de tribunes zit.

Even later loopt Niels ergens in de ijshal en probeert hij te verklaren wat er is gebeurd. "Mijn broer is gehinderd door een of andere ****." Dat was nog voordat er een herstart plaatsvond. Ook daar zijn beelden van. "Kom op Joep", brult het jongere broertje vanaf de stoeltjes. Duidelijk te zien is dat het hele stadion fanatiek meeleeft met de topschaatser. Maar het bleek niet meer mogelijk om een snellere tijd neer te zetten.

De dramatische kruising maakte veel los. De Chinees kreeg doodsverwensingen, Joep was woest, Erben voerde midden in de nacht nog een gesprek met oude bekende Jan Bos, die inmiddels de coach van de veelbesproken Lian Ziwen is. Het is de nasleep van een veelbesproken schaatsavond, waar het goud naar Jordan Stolz ging. Jenning de Boo won het zilver.