Het zat zaterdag niet mee voor topschaatser Marcel Bosker. De Nederlander moest onverhoopt twee keer starten op de 10.000 meter. Daar zat een tussenpauze van maar liefst zeven uur tussen.

Tegen het einde van de ochtend kwam Bosker in actie op de 10.000 meter in de B-groep. Dat optreden liep echter anders dan gepland. In de B-groep worden lange afstanden niet in duo's, maar kwartetten gestart. De Nederlander reed dus met drie andere schaatsers op de baan toen hij na iets meer dan de helft van zijn rit opeens zijn naam hoorde over de speaker. Bosker werd gewaarschuwd dat er iemand op de buitenbaan lag.

"Dat deed hij goed", zegt Bosker over omroeper Geert Kuiper tegen NU.nl. "Want ik kwam precies op dat moment op die plek aan." Op het ijs lag de negentienjarige Chinees Hanbin Liu. Hij was op een blokje gestapt en hard met zijn hoofd op het ijs ten val gekomen, waarna hij naar het ziekenhuis moest worden afgevoerd. De rit werd daardoor abrupt gestopt. "Volkomen terecht", vindt Bosker. "Hij was echt hard op zijn hoofd gevallen."

Opnieuw in actie

Bosker en de andere starters van rit negen, met uitzondering van Liu, moesten daardoor nog een keer in actie komen. De organisatie wilde hen eerst een kwartier later laten starten, maar dat werd niet geaccepteerd door hen. "Toen zei ik: 'Dan kunnen we net zo goed helemaal niet gaan schaatsen'", aldus Bosker.

De enige andere mogelijkheid was pas na alle ritten van de a-groep, waardoor Bosker en zijn concurrenten pas rond 18.00 opnieuw in actie konden komen. Rond 18.30 kon de Nederlander Thialf eindelijk verlaten nadat hij een tijd van 12.43,14 had neergezet. Het stadion was inmiddels al zo goed als leeg. "Wat een verschrikkelijke dag", zei Bosker. "Ik kijk ernaar uit om lekker naar huis te gaan. Naar mijn hond."

