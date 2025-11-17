De Nederlandse vrouwen zijn al jaren oppermachtig op de ploegenachtervolging, maar zondag ging het in Salt Lake City helemaal fout. Elisa Dul verving Marijke Groenewoud als derde rijdster achter Joy Beune en Antoinette Rijpma-De Jong en zij kon het tempo niet volgen. Schaatsicoon Marianne Timmer zag dat er nog 'flink wat werk aan de winkel is'.

Beune, Groenewoud en Rijpma-De Jong werden afgelopen jaar wereldkampioen op de ploegenachtervolging, maar in Salt Lake City werd Groenewoud gespaard. Zij kwam al in actie op drie andere onderdelen en daarop besloot bondscoach Rintje Ritsma om Dul aan te wijzen als haar vervanger. Dat verliep niet soepel, want zij kon het tempo van de andere vrouwen niet volgen.

"Daar moet nog wel het een en ander gebeuren", concludeert Timmer in de videopodcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud. Zij wil echter niet de schuld leggen bij Ritsma: "Hij heeft nog niet het team zo kunnen neerzetten zoals hij wil."

'Dat is niet goed afgestemd'

Dul moest haar twee teamgenotes tijdens de race laten gaan, maar dat hadden Beune en Rijpma-De Jong helemaal niet door. "Dat is dus niet goed afgestemd of niet goed aangegeven dat er één moet lossen. Dat hebben ze dus ook niet gezien van de coach aan de zijlijn."

Dat Beune het na afloop opnam voor Dul vond Timmer goed. "Het is tof dat het wel een team is, maar het is wel belangrijk dat het afgestemd wordt en dat ze af en toe samen trainen."

Ook problemen bij de mannen

Ook bij de mannen was het resultaat teleurstellend, maar ook daar moest Ritsma puzzelen. Marcel Bosker ontbrak en Tjerk de Boer was zijn vervanger. Dat had invloed volgens Timmer: "Die afstemming qua timing en qua wie wat van elkaar verwacht is best wel cruciaal. Ik denk dat dit een heel goed leermoment was dat het niet zomaar aan komt waaien."

Timmer denkt dat de mislukte races de Nederlandse ploeg goed kunnen doen: "Je wordt wel even weer op scherp gezet. Het is beter dat het nu gebeurt dan later. Het zijn jongens en meiden die fantastisch goed kunnen schaatsen. Maar ze worden hier wel weer even op de op de vingers getikt van: je moet het wel serieus nemen, want anders kom je er gewoon niet."

