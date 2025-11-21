Het is Sanne In 't Hof net niet gelukt om de 3000 meter te winnen in de B-groep van de World Cup in Calgary. De rijdster van Team Essent was een fractie van een seconde langzamer dan Josie Hofmann. Het scheelde slechts 0,07 seconde. Voor Elisa Dul werd het opnieuw een domper.

Bij de eerste World Cup van dit seizoen startte de 27-jarige In 't Hof uit Schalkhaar ook in de B-groep en haar vijfde plek was onvoldoende om te promoveren naar de A-groep. Ze reed in Salt Lake City 4:00.38 en kwam nu in Calgary tot 3:57.78.

Hofmann eindigde in 3:57.71. De baan in Calgary is over het algemeen langzamer dan die in Salt Lake City, dus voor In 't Hof is het bemoedigend dat ze 2,5 seconde sneller is dan vorige week.

Domper voor Elisa Dul

Voor Elisa Dul werd het geen fijne rit. Ze eindigde als 23e, in 4:06.36, en was daarmee juist langzamer dan bij de eerste World Cup (4:03.61), toen ze uit de A-groep degradeerde.

Ze verliet ook die bijeenkomst in Salt Lake City met een naar gevoel, want als lid van de Nederlandse equipe voor de team pursuit was ze de zwakste schakel. Dul, Joy Beune en Antoinette Rijpma-de Jong waren daar het Nederlandse trio. In de slotronde kon Dul haar collega's niet meer bijhouden, waarna Nederland met een tijd van 2.54,66 als vijfde eindigde.

Moeilijk

Arjan Samplonius, coach van Dul bij Team Albert Heijn-Zaanlander, verdedigde destijds zijn schaatsster. "Dul wordt opgesteld door de bondscoach, niet door mij. Moet ze het kunnen? Honderd procent", zei hij bij de NOS. "Maar is dit haar beste positie? Hoe vaak hebben we met Dul op plek drie gereden? Wij trainen altijd met Dul op één. Zij moet hier haar debuut maken op topniveau, op de moeilijkste positie drie. Dus dan weet je: dit wordt moeilijk."

Dul switchte in haar carrière langzaam van de sprintafstanden naar de langere afstanden. Het maakt haar inmiddels een 'alleskunner', of beter gezegd: een allrounder. In 2017 deed zij voor het eerst mee aan de NK afstanden, destijds nog aan de 1000 meter en de mass start.

