Topschaatser Marcel Bosker heeft een bijzondere onthulling gedaan. De olympiër blijkt twee jaar geleden een opvallende uitdaging voltooid, die hij graag nog eens zou doen.

Bosker rijdt vooral de lange afstanden in het schaatsen en staat regelmatig aan de start van bijvoorbeeld de vijf kilometer. De in Zwitserland geboren schaatser is echter ook wel in voor andere fysieke uitdagingen. Zo zat hij eens een week lang elke dag vijf uur op de fiets. Als hij uitrekende hoeveel kilometer hij in die week gefietst had, dan had hij in Zwitserland uitgekomen.

In de Schaatspodcast van de NOS legt Bosker uit hoe hij de week doorkwam. Hij fietste eerst drie dagen in Nederland en liet zich vervolgens door zijn vrouw, schaatsster Melissa Wijfje, afzetten in het Duitse Freiburg. Vanuit daar is Bosker naar huis gefietst. Voor Bosker was het 'een mooie uitdaging' om eens te voltooien. "Soms moet je dingen doen die heel dom lijken en ze dan gewoon afstrepen. Dat is leuk en ik zou het zeker nog eens doen. Het was een van de mooiste weken die ik ooit gedaan heb. Gewoon lekker met jezelf, was hartstikke prima"

Transformatie van het lichaam

In februari moet Bosker zijn absolute hoogtepunt van het seizoen krijgen als hij deel gaat nemen aan de Olympische Spelen in Milaan. Daarvoor heeft hij wel een lichamelijke transformatie ondergaan, zo onthult hij. Bosker gaat de 5000 meter en de ploegenachtervolging rijden en doet dat met een stuk minder gespierd lichaam. "Ik ben best wel afgevallen. Ook in beenomvang. Minder spieren. De power is dan wel iets weg, maar ik kom wel soepeler door de bochten heen. Het is makkelijker vlak houden."

Voor Bosker was het een bewuste keuze om spiermassa af te vallen, want vorig jaar merkte hij al 'dat het echt werkt'. Hij denkt ook dat het steeds harder kan en ziet in zijn lichaamstransformatie de juiste keuze, ook voor na de spelen. "Ik ga deze lijn zeker doortrekken", vertelt de overtuigde topschaatser.

