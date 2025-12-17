Patrick Roest mag zich aan het einde van deze maand tóch melden op het olympisch kwalificatietoernooi. De geplaagde topschaatser plaatste zich niet op eigen kracht voor het cruciale OKT, maar er wordt een uitzondering voor hem gemaakt.

Dat blijkt uit de startlijst die de schaatsbond heeft vrijgegeven. De 30-jarige rijder van Reggeborgh slaagde er bij een wedstrijd om de Holland Cup niet in zich rechtstreeks te kwalificeren. Hij had in Enschede bij de eerste vijf moeten eindigen, maar met een tijd van 6.34,87 kwam hij niet verder dan de achtste plaats.

Roest miste vorig jaar een groot deel van het seizoen door blessures. Door de naweeën van een ontstoken verstandskies miste de Lekkerkerker het eerste deel van het seizoen. Bij zijn rentree in december was hij nog niet op het niveau om mee te doen voor de podiumplekken en door rugproblemen brak hij zijn seizoen voortijdig af.

Ook 'geplaatst' voor andere afstand

Roest verlegde de focus naar dit jaar, maar werd eind oktoberbij de NK afstanden teleurstellend elfde op de 5000 meter. Daarmee plaatste hij zich niet voor wereldbekerwedstrijden.

Roest won bij de vorige Olympische Spelen in Beijing in 2022 zilver op zowel de 5 als 10 kilometer. Hij zou vriend en vijand moeten verbazen op het komende OKT om zich opnieuw te plaatsen voor de Olympische Winterspelen, komende februari in Milaan. Voor het olympisch kwalificatietoernooi staat Roest ook ingeschreven op de 1500 meter.

Kritiek op het cruciale toernooi

Er klinkt vanuit de schaatswereld regelmatig kritiek op het OKT, omdat het enorme druk met zich mee brengt. Kjeld Nuis oppert dan ook om de absolute toppers een rechtstreeks ticket naar de Winterspelen te geven, terwijl de overige schaatsers zich alsnog via het kwalificatietoernooi proberen te plaatsen. De 36-jarige Nuis noemde als voorbeelden zijn vriendin Joy Beune, Team Reggeborgh-collega's Jenning de Boo en Femke Kok en ook zichzelf.

