Ze nam al drie keer eerder deel aan de Olympische Winterspelen, maar op haar vierde Spelen is het eindelijk raak: Antoinette Rijpma-de Jong is olympisch kampioene na een zinderende 1500 meter. Bekijk hieronder haar gouden race.

In de voorlaatste rit nam Rijpma-de Jong het op tegen Brittany Bowe. Kort daarvoor had Ragne Wiklund de snelste tijd neergezet. In een zinderend gevecht met de Amerikaanse en de tijd van de Noorse kwam de Nederlandse als winnares uit de strijd. In de laatste meters was ze nét snel genoeg om met 0.06 seconden verschil de snelste tijd neer te zetten.

Miho Takagi bijt zich stuk

In de slotrit kon Miho Takagi echter nog het feestje verpesten. De Japanse ging hard van start en had bij aanvang van het laatste rondje bijna een halve seconde voorsprong, maar stortte daarna in. Het goud ging daardoor naar Rijpma-de Jong, die eindelijk mag zeggen dat de olympisch kampioene is.

Flinke smak geld

Het olympisch goud is natuurlijk al prachtig genoeg, maar de titel levert ook een mooi extra zakcentje op. Er is namelijk het nodige prijzengeld verbonden aan de medaille.

Nederland stijgt op medaillespiegel

Ook voor de medaillespiegel is het geweldig nieuws. De schitterende plak zorgt er voor dat Nederland weer wat landen achter zich laat op de ranglijst. De beste klassering ooit komt daardoor weer in zicht.