We kunnen er geen genoeg van krijgen: Nederlandse olympiërs die op het podium mee hossen in het TeamNL Huis in Milaan. Toch is aan al die joligheid vrijdag een einde gekomen. Dat was de laatste dag dat er gehuldigd werd. Pech dus voor Jorrit Bergsma en Marijke Groenewoud, die zaterdag beiden de mass start wonnen.
Jorrit Bergma en Marijke Groenewoud waren oppermachtig bij de mass start. Beiden hebben het TeamNL Huis al bezocht. Schaatsveteraan Bergsma (40) won brons op de 10 kilometer, terwijl zijn teamgenote bij Zaanlander zilver pakte op de ploegenachtervolging.
Een nieuwe huldiging vanwege hun gouden race van zaterdag kunnen Bergsma en Groenewoud op hun buik schrijven. Ze moeten het doen met een ceremonie in de schaatshal. Het TeamNL Huis is namelijk dicht. Superstudio Piú wordt namelijk omgetoverd voor de Milano Fashion Week. Die duurt van 24 februari tot en met 2 maart.
Marianne Timmer
Presentator Aron Kleven en schaatsicoon Marianne Timmer van de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud balen ervan dat de deuren van het TeamNL Huis al gesloten zijn. "Ze moeten ruimte maken voor de Fashion Week, ook jammer", gooit Kleven het balletje op in de aflevering van vrijdag. "Dat is eigenlijk wel jammer. Want de winnaars van de massastart kunnen niet meer gehuldigd worden. Het was wel lekker om 's avonds nog even die huldiging te doen."
Huldiging na huldiging
Het is niet zo dat het TeamNL Huis stil heeft gezeten. De Nederlandse deelnemers aan de Winterspelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo hebben voor een record gezorgd met tien gouden medailles. Na al die medailles is er behoorlijk gefeest. Op de vorige 'corona-Spelen' in Peking stokte het aantal op zeventien. Het record is in 2026 niet meer de achterhalen: in 2014 in Sochi kwam TeamNL gezamenlijk tot 24 medailles.
