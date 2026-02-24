De Nederlandse successen op de Winterspelen hebben een nieuwe generatie geïnspireerd. Zo ook de zoon van olympisch kampioen Jorrit Bergsma. Al heeft de 7-jarige Brent niet zijn eigen vader als groot voorbeeld.

Bergsma won in Milaan op veertigjarige leeftijd, onder toeziend oog van zijn kinderen Brent en Barbara Jean (4) een gouden medaille op de mass start en brons op de 10.000 meter. Een prachtige prestatie, maar Brent is nog meer onder de indruk van een andere gouden race op de Spelen.

Mixed relay

Namelijk het goud op de mixed relay in het shorttrack. De mannenploeg, met Jens en Melle van 't Wout, Friso Emons, Teun Boer en Itzhak de Laat werden op weergaloze wijze olympisch kampioen. Dat heeft Brent enorm geïnspireerd, zo blijkt uit de Instagram Story van Bergsma.

Bij aankomst in Nederland werd hij maandag opgewacht door zijn zoon. Maar die had meer oog voor de broers Van 't Wout. Hij poseerde met hen voor een foto. "Fan van shorttrack en deze legends", schrijft de schaatser van Team Albert Heijn-Zaanlander erbij.

Daarna blijkt dat Brent zelf ook al zijn olympische droom aan het najagen is. Op skeelers en met een helm op zijn hoofd maakt hij samen met zijn zusje rondjes door het huis. Daarbij wordt ook het duwen op de relay goed geoefend.

Getrouwd met Heather Richardson

Bergsma is getrouwd met Amerikaans ex-topschaatsster Heather Richardson. Zij zullen de schaatsgenen dus vast hebben doorgegeven aan hun twee kinderen. De Spelen van Milaan waren de eerste die zij bewust meemaakten en dat was bijzonder voor de olympisch kampioen.

Huldiging

Bergsma werd dinsdag in de Glazen Zaal in Den Haag toegesproken vanwege zijn unieke prestatie. In tegenstelling tot zijn gouden collega's werd hij niet benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Dat gebeurde namelijk al in 2014 toen hij olympisch goud won op de 10.000 meter.