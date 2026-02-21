Topschaatsster Marijke Groenewoud heeft met overmacht de olympische mass start naar haar hand gezet. De 27-jarige regerend wereldkampioene bleef in het Milano Speed Skating Stadium in de sprint Ivanie Blondin uit Canada en Mia Manganello uit de Verenigde Staten voor. Na afloop was ze als altijd een spraakwaterval. "Ik heb dorst."

Voor Groenewoud is het de tweede medaille op deze Spelen, maar haar eerste gouden. Ze hield met Joy Beune en Antoinette Rijpma-de Jong zilver over aan de ploegenachtervolging. Eerder op zaterdag zorgde Jorrit Bergsma voor de negende gouden Nederlandse medaille op de Winterspelen door met een aanval de olympische titel op de massastart op te eisen.

Lekker

"Oh, dit is echt lekker", zei Groenewoud bij de NOS.

"Ik zag bij de warming-up Jorrit Bergsma winnen. Daar kreeg ik vleugels van. Ik moest het nog wel zelf doen. Het was zo mooi. Samen met Bente Kerkhoff hebben we het goed uitgespeeld. Ze hield het tempo hoog en dan ben ik op mijn best in de finale. Eén ronde lang sprinten, dat is wat ik het liefst heb."

Samen met Bente Kerhoff

Ze vervolgt: "Ik heb alleen gedacht: ik moet tot de finish en dan zie ik het wel. Ik heb niet gekeken waar de rest was. Ik hoorde dat er best een groot verschil was. Dat is wel mooi. Ja, je staat alleen op het podium, maar we hebben het wel samen gedaan. Deze is ook voor Bente Kerkhoff."

"Het is een mooie afsluiting van deze Spelen. Individueel liep het niet goed. Het is een mooie afsluiter. Ik kwam wel voor meer hier, ook individueel, daar baal ik van. De mass start is een spelletje en daar ben ik heel goed in. Ik stond niet op met het idee: 'Dit wordt hem niet'. Je kan op een mindere dag toch nog winnen."

Team Albert Heijn-Zaanlander

Over Team Albert Heijn-Zaanlander zegt ze: "Drie van de vier rijders op de mass start zijn van onze ploeg. We komen uit de marathon, we zijn hier supergoed in. We willen individueel ook goed rijden, de mass start is niet extra belangrijk. Maar we gaan hier vol voor."

"En nu? Even rustig aan, er komen nog de NK en WK aan. Het gaat heel snel, de NK is volgende week al. Of ik rij? Geen idee, ik hoor het nog wel, als het moet dan moet het. De WK allround is een supermooie titel. Ik heb dorst, ik neem even een slokje, ik had al een droge mond net. Ik ga dit zeker wel even vieren en ook als ploeg doen we dat. Vanavond een drankje drinken."

Nationale titels allround en sprint

Zaterdag 28 februari en zondag 1 maart worden per geslacht twee toernooien verreden in Thialf: de NK allround en NK sprint. De winnaars plaatsen zich voor de WK allround en WK sprint, de week daarop, ook in Thialf. De schaatsbond KNSB wijst ook enkele deelnemers vooraf aan.