Johan de Wit is al jaren een succesvolle schaatscoach in Azië van onder andere Miho Takagi en kersvers olympisch kampioen Zhongyan Ning. Aan het eind van dit jaar stopt hij in Azië en dus keert hij terug naar Nederland. Daarmee rijst ook direct de vraag of De Wit aan zal sluiten bij een Nederlandse schaatsploeg.

De Wit is al jaren trainer in Azië en kende al veel olympische successen. Zo bleef zijn pupil Miho Takagi vier jaar geleden Jutta Leerdam voor, waardoor de Japanse olympisch goud won op de 1000 meter. Op de Olympische Winterspelen in Milaan was het Ning die de wereld verbaasde. De Chinese pupil van De Wit reed in een toptijd naar het olympisch goud op de 1500 meter en versloeg daarmee Jordan Stolz en Kjeld Nuis.

Terugkeer naar Nederland

Na jaren trouwe dienst bij zijn Team Gold in Azië zit zijn periode daar er voor De Wit echter op. Tegenover de NOS bevestigde de coach nog een keer dat hij na dit schaatsseizoen terug zal keren naar Nederland om weer bij zijn gezin te zijn. Of hij in de schaatssport blijft, weet hij nog niet. Maar volgens NOS-verslaggever Han Kock gonst het al van de geruchten.

Zo wordt De Wit in gesprek met de omroep geconfronteerd met het gerucht dat hij volgend seizoen bij de staf van Team Reggeborgh aan kan sluiten. De coach moet bij die suggestie al enorm lachen, maar laat ook weten dat hij er zeker voor open staat. "Ik zou het niet weten. Dat lijkt me prachtig, maar ik heb daar niks over gehoord. Maar wie weet dat er nog iets gaat komen", zegt een terughoudende De Wit over de geruchten rond de Nederlandse schaatsploeg.

Mark Tuitert

Oud-schaatser en analist Mark Tuitert denkt ook dat een terugkeer van De Wit in het Nederlandse schaatsen een uitstekende zet zou zijn. "Ik weet wel dat het NOC*NSF Johan de Wit heel graag hier in Nederland wil houden. Als je kijkt naar de gouden medailles. Dat zijn allemaal medailles die hij van Nederland afsnoept. Hij heeft echt de kennis en er is hier in Nederland echt wel weer plek voor hem."