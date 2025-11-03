Jorrit Bergsma (39) werd afgelopen weekend met zijn Nederlandse titel op de 10 kilometer de oudste Nederlands kampioen ooit. Of dit voor de Fries een mooie afsluiting is van zijn loopbaan? Zeker niet. Bergsma 'kan nog wel effe mee'.

Bergsma stond zondag aan de start van de tien kilometer en wist dat hij daar een iconisch record kon breken. Als hij de race zou winnen, dan stootte hij Carien Kleibeuker en Arjan Stroetinga (allebei 38 toen ze voor het laatst Nederlands kampioen werden) van de troon als oudste NK-winnaars ooit. Bergsma reed een uitstekende en zeer gebalanceerde race, waardoor hij Marcel Bosker (Nederlands kampioen op de vijf kilometer) en Jasper Krommenhoek achter zich liet in de strijd om het felbegeerde goud.

De schaatser van Team Albert Heijn-Zaanlander vierde de overwinning met zijn gezin dat ook aanwezig was in Thialf. Zijn vrouw Heather Richardson-Bergsma, vroeger ook topschaatsster, en de twee kinderen van het stel waren erbij om Bergsma aan te moedigen richting de titel. Tegenover Sportnieuws.nl vertelde de Fries al dat zijn kinderen soms 'ongeduldig' werden door te veel tweede en derde plekken van hun vader. Voor de kinderen van Bergsma draait het om winnen en de schaatser is blij dat hij dat voor zijn zoon en dochter heeft kunnen doen.

'Ben er zelf niet zo mee bezig'

Bergsma wordt deze winter nog 40 jaar, maar aan stoppen denkt de Fries nog niet. Hij is 'niet zo bezig' met zijn leeftijd en is volledig gefocust om er ook dit jaar weer een mooi seizoen van te maken. "Sommige jongens zijn halverwege de dertig, maar ik kan nog wel effe mee hoor. Ik ben een relatieve laatkomer, dan kan je nog heel lang door", zo vertelde een glunderende Bergsma tegenover het Algemeen Dagblad.

Voor Bergsma zijn, net als bij veel andere schaatsers, de Olympische Spelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo in februari een belangrijk doel. De Fries beseft dat hij harder zal moeten schaatsen om daar een resultaat te kunnen halen, maar met het vertrouwen zit het in ieder geval goed. "Denk dat ik op een topdag nog steeds tot mooie dingen in staat ben. Ik moet richting mijn pr’s om daar wat te kunnen, ja. Of dat kan? Ja, dat kan. Niks is onmogelijk."