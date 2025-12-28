Het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) heeft al tot de nodige discussie geleid in Nederland. Oud-topschaatsers Ireen Wüst en Erben Wennemars doen daar zondag nog een schepje bovenop. Ze zijn het duidelijk oneens over het rijden van een tweede 500 meter.

De 500 meter bij de vrouwen staat zondag op het programma in Thialf. Dat zorgt voor de nodige discussie voor de oud-olympiërs en analisten bij NOS. "We hebben ervoor gekozen in Nederland om twee 500 meters te rijden. Ik vind het echt totale onzin", begint Wennemars over de twee omlopen die worden verreden.

Voordeel voor Jutta Leerdam

"Want op de Olympische Spelen is namelijk maar één 500 meter. Nou willen we iedereen twee kansen geven. Een compleet andere wedstrijd dan op de Spelen", legt hij uit. Toch is die 'tweede kans' nu een voordeel voor Jutta Leerdam. Zij kwam namelijk ten val op de 1000 meters en heeft zich dus nog niet geplaatst voor de Spelen.

Ze kan een extra kans dus wel gebruiken. "Dat is wel in het voordeel nu van Jutta. Zij krijgt nu twee keer de kans om te laten zien wat ze fysiek kan." In die zin vindt Wennemars het 'nu wel prima'. Leerdam gaat de strijd aan met topfavoriet Femke Kok. Alleen de eerste plek geeft direct toegang tot de Spelen van Milaan.

'Absoluut niet mee eens'

"Ik ben het iets minder met Erben eens dat het de grootste onzin is", zegt Wüst. "Juist op de 500 meter is een binnen- of buitenbaan als laatste een enorm groot verschil. Dus het is wel de eerlijkste manier." Bij de twee 500 meter telt de snelste tijd, dus niet het gemiddelde van de twee.

"Daar ben ik het absoluut niet mee eens", valt Wennemars haar in de reden. Maar Wüst blijft bij haar standpunt dat het geen verschil maakt voor de Spelen. "De spanning is enorm, maakt niet uit of je er één of twee rijdt."

