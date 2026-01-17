De Nederlandse vrouwen hebben de veelbesproken relay op de EK shorttrack gewonnen. Het viertal Xandra Velzeboer, Michelle Velzeboer, Selma Poutsma en Zoë Deltrap was de beste in een rechtstreeks duel met de andere topfavoriet Italië. De A-finale werd getekend door een valpartij achter de twee landen. Frankrijk kreeg twee straffen en zag het brons naar Hongarije gaan.

De aflossing was al dun bezet op de EK, maar de A-finale werd nog minder spannend na de start. Hongarije en Frankrijk vielen achter topfavorieten Nederland en Italië over elkaar heen de kussens in. Daardoor konden de oranje en blauwe vrouwen rustig aan doen in de finale en alle krachten sparen voor de laatste rondjes. Het lukte Nederland om Arianna Fontana en haar landgenoten dwars te zitten. In de eindsprint zat Frankrijk Italië ook nog eens dwars.

Straffen voor Frankrijk

Frankrijk kreeg een eerste straf voor het veroorzaken van de eerste valpartij. De tweede straf kwam na de race voor het in de weg rijden van Italië tijdens de laatste twee bochten. Fontana was daar boos over en dacht duidelijk dat ze anders Nederland wellicht nog gepakt had. Dat was gezien de afstand onmogelijk geweest.

Perfecte dag voor Nederland

Nederland pakt onbedreigd het goud en daarmee is het een perfecte dag voor TeamNL geworden deze zaterdag. Jens van 't Wout won de 1500 en 500 meter, Xandra Velzeboer individueel ook de 1000 meter. Michelle Velzeboer en Teun Boer pakten zilver en Melle van 't Wout sluit de rij met het enige brons.

Diede van Oorschot

Diede van Oorschot mocht alleen de halve finale rijden van de relay. Zij was vorige week nog de pineut van de aanwijsplek voor Suzanne Schulting in de Nederlandse shorttrackselectie. Met Van Oorschot als onderdeel van het gouden viertal was Nederland de afgelopen jaren oppermachtig op de aflossing. Van Oorschot moest voor de EK shorttrack overal reageren op het feit dat bondscoach Niels Kerstholt haar niet mee wil nemen naar de Spelen. Zaterdag kwam ze tijdens de halve finale voor het eerst het ijs op tijdens de medailledag in Tilburg. Ze werd alleen geselecteerd voor de halve finale.