Joy Beune had van tevoren het olympisch kwalificatietoernooi iets anders voorgesteld. De schaatskampioene plaatste zich niet voor haar geliefde 1.500 meter door een foutje tijdens haar rit. Er klonken geluiden in Nederland over een aanwijsplek, maar die kwam er niet. Ook in het buitenland springt men voor Beune in de bres. "Het is ergens belachelijk..."

Beune mag zich opmaken voor de aankomende Olympische Spelen in Milaan. Toch gaan we haar alleen in actie zien op de 3.000 meter en op de ploegenachtervolging. Op de 1.500 meter werd de 26-jarige topschaatsster vierde tijdens het OKT. Beune maakte tijdens haar race een foutje waardoor ze bijna viel en liep daardoor een startbewijs mis op de afstand waar ze regerend wereldkampioen is.

'Dit slaat helemaal nergens op'

De ploeg van Beune diende nog een verzoek in bij de selectiecommissie van de KNSB om haar toch op de 1.500 meter te laten starten in Milaan, maar zonder succes. In het buitenland wordt met verbazing gekeken naar deze beslissing, zo onthult succescoach Johan de Wit, die aan het hoofd staat van de Aziatische schaatsploeg Team Gold. "Hoe kan dit nou? Dit slaat helemaal nergens op", zo begon hij zijn betoog tegenover het Noordhollands Dagblad.

De Wit is dan ook stellig voor aanwijsplekken. "Zij wint al twee jaar alles wat er te winnen valt op deze afstand. Ik vind dat zij in Milaan hoort. Ik had echt met haar te doen en vond dit heel sneu", aldus de succescoach. "Het is ergens natuurlijk belachelijk dat zij niet rijdt in Milaan op de afstand waarop ze juist zo goed is en al bijna twee jaar domineert."

'Daar wilden wij in Milaan mee afrekenen'

Onder de vleugels van De Wit schaatst een van de grootste concurrenten van Beune op de 1.500 meter; de Japanse Miho Takagi die in 2024 nog wereldkampioen werd op de middellange afstand. De 46-jarige schaatscoach onthult dat zijn pupil baalt dat ze het niet tegen Beune kan opnemen in Milaan. "Misschien denken mensen dat Miho heeft staan juichen, maar dat is absoluut niet het geval. Overal in de schaatswereld is vol ongeloof gereageerd. Ook door Miho. Ze vindt het heel bijzonder en vooral jammer."

De Wit vertelt dan ook dat hij met Takagi aan het trainen was om het juist tegen Beune op te nemen op de 1.500 meter in Milaan. "Uiteindelijk wil je altijd je grootste concurrentes verslaan. Wij waren juist bezig met een plan om van Joy te winnen op de Spelen. Miho had liever gehad dat ze er wel bij zou zijn en dat meen ik echt. Joy is degene die nu al lange tijd de grenzen zet op de 1500 meter. Daar wilden wij in Milaan mee afrekenen", zo sluit hij af.

