Joy Beune liep op dramatische wijze een ticket mis voor de Olympische Winterspelen op de 1500 meter. Dat terwijl ze op die afstand de regerend wereldkampioene is. De ploeg van Beune deed nog een poging om haar toch mee te laten doen, maar daar werd geen gehoor aan gegeven.

De KNSB maakte donderdag de definitieve selectie bekend voor de Olympische Winterspelen. Het opvallendste was dat Marcel Bosker werd aangewezen bij de mannen in plaats van Tim Prins, maar bij de vrouwen werden de verwachte negen namen gekozen voor het toernooi in Milaan.

Beune zit daar ook tussen, maar zij zal slechts één individuele afstand gaan rijden. Dat terwijl ze zowel op de 1500 meter als de 3000 meter de regerend wereldkampioene is. Op die eerste afstand viel ze na een misslag echter nipt buiten het podium en dus kon ze fluiten naar deelname aan de 1500 meter op de Spelen.

Verzoek afgewezen

Toch probeerde haar team IKO-X2O via de selectiecommissie van de KNSB ervoor te zorgen dat ze op die afstand alsnog mee kon doen. De ploeg diende een verzoek in om Beune te laten starten aangezien ze al acht internationale wedstrijden op de 1500 meter ongeslagen is, maar die werd uiteindelijk afgewezen.

Remy de Wit, technisch directeur van de KNSB, legt uit waarom: “Er is een aanvraag voor een aanwijsplek vanuit IKO-X2O gekomen. Deze hebben we niet gehonoreerd. Joy was weliswaar de afgelopen twee seizoenen dominant op deze afstand, maar de prestatiedichtheid is zo hoog dat de drie rijders die bij het OKT op 1, 2 en 3 eindigden alle drie eveneens medaillekandidaten zijn op de Olympische Spelen.”

Het besluit van de KNSB betekent dat Antoinette Rijpma-De Jong, Femke Kok en Marijke Groenewoud in Milaan de 1500 meter gaan rijden bij de vrouwen. Zij waren allemaal een fractie van een seconde sneller dan Beune bij het OKT. De schaatsster van Team IKO-X2O rijdt zodoende naast de ploegenachtervolging enkel de 3000 meter. Beune viel namelijk ook op de 5000 meter buiten de boot.

Kjeld Nuis

Kjeld Nuis, de vriend van Beune, greep ook naast een startbewijs op de 1500 meter, maar hij mag wel starten op die afstand in Milaan. Tim Prins had zich op die afstand gekwalificeerd voor de Spelen, maar hij werd geslachtofferd zodat Marcel Bosker mee kan voor de ploegenachtervolging. Nuis neemt daardoor de vrijgekomen startplek op de 1500 meter over.



Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.



