Nederlandse schaatser Stefan Westenbroek kwam zondag ten val op de 500 meter bij de EK afstanden. Hij was na afloop zichtbaar teleurgesteld. Topfavoriet Damian Zurek ging er met de overwinning van door in zijn thuisrit.

Prins moest na zijn bronzen medaille op de 1500 meter al snel weer aan de bak op de kortste sprintafstand. Hij reed in de eerste rit van de 500 meter en zette een tijd neer van 35.50. Ook de Griekse Kai in 't Veld kwam weer in actie. Hij werd geboren in Amsterdam, maar heeft een Griekse vader en koos er daarom voor om voor het Zuid-Europese land uit te komen. Hij reed 36.18.

Merijn Scheperkamp kwam tot een tijd van 35.24. Daar ging de Poolse Marek Kania vervolgens dik overheen met 34.82. Zijn landgenoot en grote favoriet Damian Zurek moest daarna nog in actie komen. Hij maakte zijn favorietenrol waar met 34.52, net boven zijn persoonlijk record op de baan in Tomaszów Mazowiecki.

Stefan Westenbroek kwam als laatste Nederlander in actie, maar voor hem eindigde de 500 meter in een drama. Hij kwam ten val en zette dus geen tijd neer. De teleurstelling was zichtbaar groot. Hij trapte hard tegen een van de kussen naast de baan. Bij NOS gaf hij na afloop aan dat hij 'woest' was op zichzelf.

📱 Download nu de Sportnieuws.nl App, zo ben je altijd als eerste op de hoogte en mis je niets uit de sportwereld.

🔔 Volg ons via Google Discover, zo krijg je direct de verhalen naar jouw persoonlijke voorkeuren te zien.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.