Voor Stefan Westenbroek liep de 500 meter op de EK afstanden uit in een enorme teleurstelling. Hij kwam voor de derde keer dit seizoen ten val en dat leidde tot een hoop frustratie bij de Nederlandse schaatser. "Ik kan het gewoon niet beschrijven."

Westenbroek ging onderuit in de bocht in de slotrit van de 500 meter. De Europese titel ging naar de Poolse Damian Zurek. De 23-jarige Nederlander kwam dit seizoen ook al ten val in Salt Lake City en tijdens het OKT. "Ik ben echt woest op mezelf", is zijn eerste reactie bij NOS.

"Ik kan het gewoon niet beschrijven. Het is gewoon mijn eigen schuld. Het is het hele seizoen al een dingetje Op het OKT gebeurde het, in Salt Lake ga ik op m'n bek. Het is gewoon niet te beschrijven hoe klote je je voelt", vervolgt hij. "Ik heb er in trainingen nooit last van. Ik ga gewoon waardeloos die bocht in, dat weet ik van mezelf. Ik maak onbalans, exact hetzelfde als op het OKT en dat ga je zo onderuit."

Hoewel het hem dus al twee keer is overkomen, denkt Westenbroek niet dat het een mentaal probleem is. "Het zit niet in mijn hoofd, tenminste ik denk er niet eens over na. Ik rijd vanochtend gewoon nog een hartstikke mooie bocht daar." Wat is het dan wel? "Ja dat is de grote vraag. Het is aftasten wat het is."

"Dit is geen pech, dit is gewoon slecht", zegt hij. "Het gebeurt me nu al drie keer en het ligt gewoon aan mezelf. Ik moet er gewoon aan werken."

Gelukkig heeft hij geen ernstige fysieke klachten overgehouden aan zijn val. "Ik heb alleen wat last van mijn hoofd, maar het is gewoon frustrerend." Westenbroek trapte na de val ook nog hard tegen een van de kussens naast de baan. "Ik zie die tijden, ik voel me goed, het gaat gewoon lekker in trainingen en dan wil je het laten zien en dan gebeurt het niet. Dat is gewoon hetgene wat je echt boos maakt."

