Een verrassende wending op de 3000 meter bij de NK afstanden. Een aantal favorieten liet het afweten op de afstand en dus was de strijd om de medailles erg spannend. Marijke Groeneoud stelde teleur, terwijl Bente Kerkhoff verraste met een mooi persoonlijk record. Het goud is voor Merel Conijn.

Op de 3000 meter was Joy Beune op voorhand de favoriet, maar zij moest zich vlak voor de start afmelden wegens ziekte. Ook Antoinette Rijpma-de Jong trok zich terug. Dus ging de strijd om het goud tussen Conijn en Groenewoud. Elisa Dul en Melissa Wijfje waren ook favoriet voor een medaille.

Wijfje was de eerste van de toppers die in actie kwam. Zij liet echter niet het beste van zichzelf zien. Ze reed 4:11.772 en viel daarmee al buiten de top drie. Ze plaatste zich dus ook niet voor de World Cups. Volgens de selectieregels komen de eerste drie schaatssters in aanmerking voor de wereldbekerplaatsen. De andere twee deelnemers aan de langste afstanden in de wereldbeker komen van de 5000 meter, die zondag wordt verreden.

Daarna reed Dul tegen de 23-jarige Kerkhoff. Laatstgenoemde verraste met een fantastisch persoonlijk record van 3:58.90. Dul zette een tijd van 4:03.746. Vervolgens kwam Conijn in actie. Zij wist de tijd van Kerkhoff te verbeteren: 3:58.13. Daar kon Groenewoud niet meer aan tippen. Ze pakte het brons met haar tijd van 4:00.734.

Zieke Joy Beune

Conijn was na afloop wel een beetje verrast. "Op de training was ik nog heel erg zoekende", legt ze uit bij NOS. "Maar ik wist wel dat ik fit was. Het is toch spannend op een NK. Alles moet kloppen." De schaatssters van AH-Zaanlander baalde wel van de afwezigheid van Beune. "Je wil eigenlijk alleen winnen als iedereen op zijn sterkst is. Ik ben blij dat ik gewonnen heb, maar je wil niet dat mensen ziek worden."

World Cups

In Thialf worden komend weekend niet alleen de nationale titels verdeeld, maar staan er ook tickets voor de eerste World Cups van het jaar op het programma. De beste vijf rijders op de 500, 1000 en 1500 meter plaatsen zich voor de eerste wereldbekers. Op de 3000 meter (vrouwen) en 5000 meter (mannen) is dat enkel de top-3 en op de 5000 meter (vrouwen) en 10.000 meter (mannen) mogen alleen de snelste twee aan die wedstrijden meedoen.

