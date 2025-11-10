Het was een van de opvallende momenten van de afgelopen NK afstanden: Femke Kok die tijdens de 1000 meter probeerde met beide handen op haar rug te schaatsen. Een aanpassing waar oud-topschaatsster Marianne Timmer haar vraagtekens bij zet in de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud. "Ik vraag me af of zij deze lijn door gaat trekken."

Het is een ontwikkeling die de afgelopen jaren bezig is in de schaatswereld: rijden met twee handen op de rug. Kjeld Nuis deed het tijdens zijn beste races op de 1500 meter en Chris Huizinga reed vorig seizoen zelfs naar de nationale titel op zowel de 5000 als de 10.000 meter terwijl hij in de bochten twee handen op zijn rug hield. Nu experimenteert dus ook Kok om delen van de 1000 meter met handen op haar rug te rijden. Zij reed in het laatste rondje op de rechtste stukken op die manier.

'Het ziet er wel apart uit'

"Ireen Wüst had natuurlijk altijd op die 1500 meter haar armen op de rug. Op de 1000 meter vind ik dat toch wel anders", vertelt Timmer in de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud. Toch kwam Kok er goed mee weg. "Want het was een fantastische tijd", verklaart ze. Het lukte de vijfvoudig wereldkampioene niet helemaal om een vlekkeloze race te rijden, waar ze in delen twee armen op de rug had. "Er was onrust in haar bovenlichaam, dat lag er niet helemaal lekker op. Dat komt omdat de snelheden op de 1000 meter toch net iets hoger zijn dan op de 1500 meter", aldus Timmer.

"Het ziet er wel apart uit, omdat het zulke hoge snelheden zijn'', vertelt Timmer over de aanpassing van Kok. Toch heeft ze er begrip voor dat de Nederlands kampioene op de 500 meter en 1000 meter hiermee aan het experimenteren is. "Ze is sterk en goed genoeg om dat uit te testen. Zij heeft het wel geprobeerd en dit is ook hét moment om dat te doen. Maar ik vraag me af of zij deze lijn door gaat trekken."

'Ik kom uit het ouderwetse schaatsen'

Zelf was Timmer geen fan van de armen op de rug. "Ik kom uit het ouderwetse schaatsen", grapt ze. Zelf schaatste ze altijd met haar armen los. "Ik denk dat je er wat extra uit kan halen als je gaat meezwaaien."

'Peanuts voor Kok'

Kok gaat zich komend weekend voor het eerst meten met de internationale top, tijdens de World Cup-wedstrijd in Salt Lake City. Haar grootste concurrent op de sprintonderdelen lijkt de Amerikaanse Erin Jackson. Toch hoeft Kok voor haar weinig te duchten volgens Timmer. "Peanuts voor Kok. Zij is in bloedvorm."

Kok rijdt komend weekend tweemaal een 500 meter. De eerste begint zaterdag 15 november om 20.58 uur en de tweede begint zondag 16 november om 22.06 uur. De 1000 meter staat gepland op zaterdagochtend. Om 02.14 uur gaan dan de eerste vrouwen van start.

Beluister Sportnieuws.nl Dromen van Goud

Beluister hieronder de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl Dromen van Goud met Marianne Timmer. In de nieuwste aflevering wordt onder meer de psychologische strijd tussen Kjeld Nuis en Jordan Stolz, de nieuwe techniek van Femke Kok en de opmerkelijke beslissingen van Jillert Anema besproken.

Volg het schaatsen Sportnieuws.nl

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check ook regelmatig in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar drievoudig olympisch kampioene Marianne Timmer in gesprek gaat met de hoofdrolspelers en wekelijks haar mening geeft over de Nederlandse en internationale prestaties.

Verder schuiven in onze videopodcast Sportnieuws.nl Schaats Inside regelmatig prominente gasten aan. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je niets missen uit de schaatswereld, download dan ook snel onze Sportnieuws.nl App via Google Play of App Store.