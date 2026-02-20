Kjeld Nuis pakte in Milaan brons op de 1500 meter en dat voelde voor hemzelf als een overwinning. Maar terwijl hij trots op het podium stond, diende zich meteen een grotere vraag aan: hoe realistisch is nóg een olympische cyclus? Schaatsicoon Marianne Timmer plaatst daar serieuze kanttekeningen bij.

Volgens Timmer reed Nuis ondanks zijn bronzen plak geen perfecte race. Op de 1500 meter in Milaan klokte hij 1.42,82 en moest hij uiteindelijk Ning Zhongyan en Jordan Stolz voor zich dulden. In de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud analyseerde ze zijn optreden uitgebreid. "Hij was echt een half uur helemaal uit het gaas", stelde ze. "Dit was geen vlekkeloze rit. Hij zat te veel achterop en had allerlei schoonheidsfoutjes. Het was niet de rit van z’n leven, maar echt puur op karakter. Blijkbaar had hij de kracht om die snelheid vast te houden. Superknap."

Toch ging het na afloop al snel over méér dan alleen dat brons. Nuis kiest normaal gesproken niet meer voor een nieuwe olympische cyclus , al klinken de Winterspelen in Thialf hem wel fijn in de oren. Door het ontbreken van een geschikte 400-meterbaan in de Franse Alpen wordt gekeken naar alternatieven, waarbij de ijstempel in Heerenveen nadrukkelijk in beeld is. "Bij de volgende Spelen ben ik 40", zei hij met een brede glimlach. "Misschien maak ik me nog wel een keertje kwaad."

Maar waar Nuis de romantiek van een laatste kunststukje omarmt, blijft Timmer nuchter. "Vier jaar is nog wel lang", benadrukte ze. "Voor deze afstanden is dat echt een ander spelletje. Je snelheid wordt er niet beter op." Volgens de drievoudig olympisch kampioene vraagt een nieuwe cyclus meer dan alleen goede benen.

'De rek is er wel een beetje uit'

"De rek is er wel een beetje uit", vervolgde Timmer, die ook verwacht dat de jonge generatie met Jenning de Boo en Joep Wennemars hem in de komende jaren uiteindelijk ook definitief voorbij gaat schaatsen. "Dat is ook serieus heftig voor je hoofd." Nog eens vier jaar alles inrichten rond één piekmoment betekent opnieuw trainingsweken, offers en druk ondanks zijn gezin thuis. Toch sluit ook zij niets volledig uit. "Zeg nooit nooit", aldus de voormalig topschaatster. "Na zo’n moment denk je misschien: er is nog meer mogelijk."

Of het sprookje in Thialf er daadwerkelijk komt, weet voorlopig alleen Nuis zelf. Eerst moet hij afstand nemen van de emoties van Milaan en rustig nadenken over wat hij écht wil, besloot Nuis. "Misschien word ik wel bondscoach", flapte hij er zelfs gierend uit. Daarna sloot hij op een iets serieuzere toon af. "Ik weet: er komt een dag dat er een ander op het podium staat, of dat ik het niet meer leuk vind. En dan stop ik meteen, want ik heb alles al gewonnen wat ik wilde. Maar nee, die dag is niet vandaag."

Overigens hoopt voormalig topschaatser Koen Verweij dat drievoudig olympisch kampioen Nuis nog vier jaar doorgaat. "Het is toch altijd leuk om als oudje die jonge gasten een beetje te irriteren. Ik zou het lekker doen als ik hem was. Ik kan het niet meer, maar hij wel", zegt hij vanuit Milaan.

Bekijk of beluister hieronder de afleveringen van Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waarin drievoudig olympisch schaatskampioene Marianne Timmer dagelijks tijdens de Winterspelen dieper in de prestaties van TeamNL duikt.