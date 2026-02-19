Kjeld Nuis had tijdens zijn bronzen race op de Winterspelen in Milaan veel support. Één van de belangrijkste supporters was zonder twijfel zijn zoontje Jax. Samen met zijn vader keek de jongen later terug hoe hij Nuis aanmoedigde terwijl hij de race van zijn leven reed en daar werd de schaatser zichtbaar trots van.

Nuis is inmiddels al sinds 2019 samen met collega-schaatser Joy Beune, maar van 2014 tot eind 2018 had Nuis een relatie met de voormalig Miss Nederland Jill de Robles. Samen kregen zij een zoon genaamd Jax. Hij was tijdens de 1500 meter van zijn vader ook in de schaatshal in Milaan om hem aan te moedigen. Dat lukte aardig, want Nuis pakte een bronzen medaille in een absolute toptijd.

'Jij hebt nog nooit zo hard geschreeuwd'

Bij Studio Olimpico van de NOS mag de negenjarige Jax bij zijn vader op schoot zitten om te kijken naar hoe hij de race van Nuis beleefde. “Jij hebt nog nooit zo hard geschreeuwd bij een race van papa hè”, vraagt Nuis terwijl Jax dit nog niet bevestigend kan beantwoorden. Vervolgens is te zien hoe hij zijn vader snoeihard naar de finish toe blijft schreeuwen. Iets wat voor zichtbare trots zorgt bij Nuis.

Jax kan vervolgens ook zijn lach niet inhouden en fluistert tegen zijn vader dat hij een beetje gek doet. “Wie doet er gek?”, vraagt Nuis hem gelijk. “Volgens mij doen opa en oma gekker hoor”, doelend op de vader en moeder van Nuis die hem hevig springend staan aan te moedigen.

'Ik vond het niet heel spannend'

Ook Jax zelf wordt nog even gevraagd naar zijn zenuwen. “Ik vond het niet heel spannend. Alleen in het begin, toen papa moest rijden vond ik het wel een beetje spannend”, zegt de negenjarige zoon van de bronzen medaillewinnaar.

Ten slotte herinnert Nuis zijn zoon nog aan een wijze uitspraak. Volgens de schaatser zij zijn zoon dat hij een knuffel zou krijgen als hij zou winnen, maar ook als hij zou verliezen. “Dan is het toch altijd goed”, sluit Nuis met liefdevolle woorden af.