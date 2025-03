Kjeld Nuis laat zich verwennen door Joy Beune en Pien Hersman met smakelijke trend van TikTok

Kjeld Nuis wordt goed in de watten gelegd door zijn vriendin Joy Beune en diens schaatscollega Pien Hersman. De vriendinnen hebben samen een beroemde lekkernij van TikTok nagemaakt en Nuis is het proefkonijn.

De topschaatser van Team Reggeborgh deelt een story van twee verwennerijtjes. De ene is een grote bak koffie, zijn persoonlijke favoriet. En de ander is home made Dubai, zoals hij het zelf noemt. Beune en Hersman hebben hun best gedaan op een chocoladereep waar onder meer pistache in zit.

De schaatsers genieten van een welverdiende vakantie en dat betekent ook dat Nuis opeens wat uren over heeft. Op dinsdag zag hij een Instagrampost van Michael van Gerwen voorbijkomen en Nuis kon het niet laten om te reageren. De topdarter gaf in een video aan graag te zien dat 'Verdansk' terugkwam in Call of Duty: Warzone en dat gebeurt op 3 april. 'Kom gamen', reageerde de schaatser direct.

'Hou je kop'

Tijdens het schaatsseizoen is Nuis altijd druk bezig met zijn vriendin Beune. De 35-jarige schaatser - gespecialiseerd op de 500, 1000 en 1500 meter - kijkt tijdens en na zijn trainingen nog naar zijn vriendin. Eenmaal thuis bombardeert hij Beune dan nog met tips, zei Nuis bij BEAU: "'Hou nou maar je kop', zei ze dan weleens. Maar nu weet ze al veel beter hoe het dan met mij is. 'Laat me maar even, ik weet het zelf ook wel', is nu vaak haar antwoord."

Beune heeft volgens haar vriend 'het mooiste schaatsen van iedereen'. "Dat zeg ik niet alleen, maar ook de experts. Dat is jouw kracht, ook het tanden op elkaar en door." De schaatsster is gespecialiseerd op de 1500, 3000 en 5000 meter. Op die eerste twee onderdelen won ze eerder deze maand nog goud op de WK afstanden, net als op de ploegenachtervolging.

'Aso'

Dat zorgde voor een prachtige foto op Instagram. Beune poseerde voor een plaatje met ál haar medailles. Stiekem had zij die foto voor het WK al geschoten, maar twijfelde toen toch te veel om hem te plaatsen. 'Te aso', dacht de rijdster van Team IKO-X2O in aanloop naar het laatste toernooi van het seizoen. Maar na die drie gouden plakken in Hamar moest ze bijna wel.