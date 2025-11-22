Schaatssensatie Joy Beune zette zaterdag wederom een zege achter haar naam. Op de 1.500 meter was ze al haar concurrenten te snel af. Toch blijft Beune nuchter na haar nieuwe winst over een eventuele plek op de Olympische Winterspelen. "Uiteindelijk haal ik hier gewoon die plekken binnen", realiseert ze zich.

Na afloop van haar ritzege verscheen Beune lachend voor de camera van de NOS. "Ik blijf maar winnen", zei ze met een grote glimlach. "Dat maakt het wel heel leuk."

"Ik heb wel een lekkere kruising gehad", blikte Beune terug op haar rit. "Dat was een lekkere boost en vanaf dat moment moest ik het zelf doen. Dan is het toch wel een mentaal spelletje, maar het is gewoon blijven gaan en daar ben ik uiteindelijk best goed in", lachte de ijskoningin.

Cijfers

"Mijn opening was best wel goed ten opzichte van vorige week", concludeerde Beune toen haar gevraagd werd waar het hoogste niveau zat in haar rit, waarna ze feilloos haar tijden opsomde. "Dat is het enige waar ik op focus: mijn rondetijden en de technische punten waar ik op moet letten."

'Wordt sowieso spannend'

Op de vraag of ze al bezig is met de Olympische Winterspelen moest ze lachen. "Ik ben daar nog niet. Ik moet me nog plaatsen." Toch is Beune wel veel met de Winterspelen bezig. "Ik weet dat ik zometeen op het OKT (Olympisch kwalificatietoernooi, red." hard moet. Dat wordt sowieso spannend. Uiteindelijk haal ik hier gewoon de plekken binnen voor de Spelen en krijg ik een goed gevoel van de ritten die ik rijd, maar verder koop ik er niks voor."

