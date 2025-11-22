Nederland kent een hoop topschaatssters en Joy Beune is misschien wel de meest succesvolle van de afgelopen jaren. Het 26-jarige boegbeeld van Team IKO-X2O grossiert in gouden medailles, maar schittert ook met opvallende uitstapjes naast het ijs. Sportnieuws.nl licht speciaal voor jou vijf onderwerpen over de veelzijdige Beune uit.

Enorm veel gouden medailles

Beune was een groot talent en liet dat veelvuldig zien in haar eerste jaren bij de profs. Maar de prijzenregen begon pas in écht in 2024. Toen werd ze wereldkampioene allround en won ze twee wereldtitels op de WK afstanden. Een jaar later deed ze er daar nog een schepje bovenop met drie gouden medailles. Daarmee nam ze revanche voor twee incidenten in 2023, toen twee fouten van Beune er voor zorgden dat Nederland op de ploegenachtervolging werd gediskwalificeerd.

Ze grossiert dus de laatste tijd in gouden plakken en dat biedt hoop voor de Olympische Spelen. Daar kwam Beune nog nooit in actie, maar nu is ze een Nederlandse kanshebster op de titel. En dat weet ze zelf ook. "Dit seizoen is wel het eerste seizoen dat die gouden plak erg reëel is", zo vertelde ze eerder aan Sportnieuws.nl

Relatie met collega Kjeld Nuis

Een gouden medaille zou niet de eerste zijn in huize Beune. De topschaatsster heeft namelijk een relatie met collega Kjeld Nuis van Team Reggeborgh. Hij is een stuk ouder (36) en won in 2018 (tweemaal) en 2022 al olympisch goud. Bij grote successen op het ijs zijn de twee nooit ver weg van elkaar om het samen te vieren.

Het schaatskoppel woont al een aantal jaar samen. De twee zijn dolgelukkig, al geeft Beune ook toe dat het temperament van het stel wel eens voor botsingen zorgt. "Dan gaat het hard tegen hard, want we willen allebei het beste voor onszelf", stelde Beune in De Telegraaf. "Maar ik wil natuurlijk ook het beste voor hém. Ik ben vrij nuchter. In principe komen we er altijd wel uit, al kan het even knallen."

Veelbesproken shoot in Playboy

Beune had naam gemaakt met meerdere wereldtitels toen ze in december 2024 verrassend nieuws bekendmaakte. De schaatsster ging de Playboy in. Mede op aandringen van haar vriend Nuis zei ze 'ja' tegen het befaamde naakttijdschrift. Het werd een daverend succes, want er vond zelfs snel een herdruk plaats.

De topschaatsster is sowieso niet vies van een fotoshoot op z'n tijd. Ze verschijnt geregeld voor een professionele camera, bijvoorbeeld voor bij een groot interview of omdat ze het simpelweg leuk vindt. "Die Playboy-shoot was echt buiten mijn comfortzone. Aan de andere kant ben ik totaal niet preuts. Ik heb er geen moeite mee om mezelf bloot te geven of andere vrouwen naakte te zien", vertelde 'de mooiste sportvrouw van 2020' deze zomer aan De Telegraaf.

Wil je meer van Sportnieuws.nl?

Succes met stoere hobby

In het leven van Beune is er dus meer dan alleen schaatsen. Motorrijden bijvoorbeeld! Na het vorige schaatsseizoen nam ze flink wat rijlessen en dat betaalde zich enkele maanden geleden uit. "Niet alleen razendsnel op het ijs, maar nu ook officieel geslaagd voor je motorrijbewijs", liet de rijschool trots weten. Beune was niet de enige topper op het ijs die voor haar motorrijbewijs op ging. Ze nam tegelijkertijd met Jenning de Boo lessen.

Megacontract bij Team IKO-X2O

De meervoudig wereldkampioene is hét boegbeeld bij Team IKO-X2O, waar verder onder meer met Beunes goede vriendin Pien Hersman, Dai Dai N'Tab, Sebas Deniz en buitenlandse toppers als Bart Swings en Marten Liiv onder contract staan. Beune stapte in 2022 over van - toen nog - Jumbo-Visma naar Team IKO en zit daar geweldig op haar plek.

Dat gevoel is geheel wederzijds, want deze zomer kwam Beune met groot nieuws. Ze verlengde haar contract. En hoe: Beune blijft tot minimaal 2030 (!) aan de schaatsploeg verbonden. Dat houdt in dat ze niet alleen tot de aankomende Spelen, maar ook die van over vijf jaar in de Franse Alpen in het pak van IKO te zien is. Mogelijk dan als regerend olympisch kampioene.

Joy Beune in het kort

Geboorteplaats: Borne

Geboortedatum: 28 april 1999

Schaatsploeg: Team IKO-X2O

Specialiteiten: 1500, 3000 en 5000 meter

Gewonnen titels: WK afstanden (5x), WK allround (2024), NK allround (2025), NK afstanden (1500 meter, 2024).

Partner: Kjeld Nuis

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.