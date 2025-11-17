Dat Joy Beune in Salt Lake City twee keer goud won, was voor de Nederlandse topschaatsster en haar coaches de bevestiging van wat ze vóór de vermaledijde NK afstanden al zagen: met Beune zit het wel snor. Alleen gooide ziekte roet in het eten tijdens de kwalificatie voor de World Cups. En niet alleen dat, ook stress speelde Beune parten.

Beune plaatste zich zelf op de 1500 meter voor de World Cups, maar was voor de drie kilometer afhankelijk van een aanwijsplek van de KNSB. Die kreeg ze als regerend wereldkampioene natuurlijk, ook omdat Merel Conijn zich terugtrok. In Salt Lake City liet ze met goud op de 1500 én 3000 meter zien dat ze het pijnlijke hoofdstuk van de NK afstanden achter zich heeft gelaten. "Ze heeft er wel heel veel stress van gehad", zegt haar trainer Erwin ten Hove van Team IKO-X2O in de schaatspodcast van de NOS.

'Dat is allemaal gesodemieter'

"Die griep heeft veel impact gehad op haar. Ze wilde graag die wedstrijd rijden en de bevestiging krijgen dat het inderdaad goed zit met de vorm. Die valt dan weg en dan begint het gesodemieter. Aangewezen worden, kunnen we wel afreizen? Moet er nog een dokter naar kijken? Dat brengt ook heel veel stress met zich mee. Je wil het liefste in topvorm naar de NK en daar hele goede races neerleggen. Dat gebeurt niet en dan kom je in een ander stramien. Ze is ziek dus ze voelt zich al slecht, maar daar kwam de onzekerheid van terugkomen en rijden bij. Dat is allemaal gesodemieter. Beune heeft er veel meer stress van gehad."

Tijden voorspeld

Beune heeft haar eerste tegenslag dus al verwerkt, en hoe. Met twee gouden plakken en een teleurstellende ploegenachtervolging heeft ze alles nu gereden, ook internationaal. Erben Wennemars had voorafgaand aan de succesvolle drie kilometer de tijd van Beune voorspeld met schaatscoaches Erwin en Martin ten Hove. "Hij had op mijn onderarm de tijden gezet. Hij had tot op een tiende correct voorspeld. Dus wij hebben gewonnen, maar hij ook een beetje. Ik weet niet waar hij blijer mee was", lacht de Team IKO-X2O-coach.

Nieuws, reacties en analyses over schaatsen op Sportnieuws.nl

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.