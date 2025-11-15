Joy Beune liet zaterdag in Salt Lake City zien in absolute topvorm te verkeren door net als een dag eerder de ritzege te pakken. Met een tijd van 1.51,05 was ze de snelste op de 1.500 meter, al was ze achteraf wel kritisch over haar opening en enkele bochten. "Dat is gewoon zonde. Daar laat ik best wel wat liggen."

"Ik begin met waar ik ben geëindigd, dus dat was wel lekker", reageert Beune na haar ritzege tegenover de NOS, doelend op haar zege van een dag eerder op de 3.000 meter. "Ik wist vóór dit weekend niet zo goed waar ik stond, maar dat is nu wel duidelijk", lacht de schaatskoningin.

"Ik ben ergens wel verrast", vervolgt ze. "Maar ik probeer gewoon goed te schaatsen. Ik had wel wat foutjes hier en daar, maar de snelheid is er gewoon, dus daar ben ik wel heel blij mee." Met die "foutjes" doelt Beune op haar opening. "Daar liet ik wat liggen." Ook sommige bochten hadden volgens haar beter gekund. "Ik had er twee die ik heel scherp aansneed. Dat is gewoon zonde. Daar laat ik best wel wat liggen, dus dat vind ik jammer."

Nederlands duel

Beune trof, zoals vaker, topschaatsster Antoinette Rijpma-de Jong tegenover zich. Of dat Beune hielp? "Tot nu toe tref ik haar elke keer op de 1.500 meter. Dat is toevallig. De vorige keren ging dat niet zo goed voor mij. Toen pakte dat voor mij slecht uit, maar nu trok ik aan het langste einde. Ik ben blij met deze race. Ik heb mijn eigen race gereden en dat was mijn doel."

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.

Wil je meer van Sportnieuws.nl?