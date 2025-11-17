Voor Joy Beune eindigden de NK afstanden in mineur door ziekte, maar bij de eerste World Cup in Salt Lake City stond ze er weer met zeges op de 1500 meter en de 3000 meter. Dat levert haar veel lof op van ex-topschaatsster Marianne Timmer, die nog iets anders opviel: 'Ze ziet er ook mooi uit."

Beune moest twee weken geleden na één dag afhaken op de NK afstanden vanwege ziekte, maar in de Verenigde Staten reed ze weer alsof ze nooit was weggeweest. Timmer vond dat mooi om te zien en was het helemaal eens met de stelling dat Beune op mentaal vlak de sterkste schaatsster in Nederland is.

"Ja, het ziet er ook heel makkelijk uit en de timing is goed", vertelt Timmer. "Ik vind het wel knap als je een griepje hebt gehad. En ze had koorts daarbij. Het kost toch weer energie waar je eigenlijk geen energie aan kwijt wil. Supergoed hersteld en hele mooie resultaten gezien. De manier waarop is wel indrukwekkend."

"Ze zit in de basis gewoon heel goed in elkaar en ook de techniek en de timing zien er zo vloeiend uit. Ze moet koesteren wat ze heeft, niet te veel de grenzen opzoeken en dit richting het OKT doorontwikkelen."

Beluister hieronder de volledige aflevering van Dromen van Goud:

'Dan zit het vaak goed'

Timmer viel echter nog iets anders op aan Beune: "Ze ziet er ook mooi uit. Toen ik zelf coach was, zag je ook vaak aan mensen hoe ze uit bed komen. Ik zat vaak als eerste aan tafel in de ochtend. Hoe ze binnen komen lopen, dan weet je al meteen hoe ze geslapen hebben en of ze lekker in hun vel zitten of niet."

Daar valt veel uit op te maken volgens de drievoudig olympisch kampioene: "Hebben ze hun haar gekamd en zien ze er leuk uit? Even een make-upje, dat is eigenlijk wat je wil zien. Dan zit het vaak goed. Maar als je wat minder bent, dan boeit het je wat minder en dan zijn ze vaak wat slonzig en zit het jasje wat scheef. Dan moet je daar even meer aandacht aan geven."

Bij Beune is duidelijk sprake van dat eerste: "Het ziet er helemaal gelikt uit. Ja, alles zit goed. Dat is een heel goed teken."

