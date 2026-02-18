De afwezigheid van wereldkampioene Joy Beune op de olympische 1500 meter in Milaan doet veel stof opwaaien. Zeker na de afmelding van de Belgische schaatsster Sandrine Tas. De Nederlandse mag de vrijgekomen plek niet opvullen. "Wie kunnen we bellen?"

Drievoudig olympisch kampioene Marianne Timmer baalt ervan dat Beune niet in actie komt op de 1500 meter. Ze maakte in haar race op het OKT een misser vanwege een probleem met de rits van haar pak. Daardoor viel ze buiten de top drie en liep ze een startbewijs voor de Spelen mis.

Beune staat nog wel op de reservelijst en kan nog in actie komen bij een afmelding van een Nederlandse schaatsster. Femke Kok, Antoinette Rijpma-de Jong en Marijke Groenewoud plaatsten zich wel.

'Flauw hè'

Woensdag kwam er wel een afmelding van Tas, omdat zij zich wil focussen op de massastart. Haar plek wordt niet opgevuld en dat is pijnlijk. "Dan zeg je: we zetten Joy in", zegt Timmer in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud. Maar dat mag niet, want er mogen maximaal drie schaatsers van één land aan de start staan. "Flauw hè, flauw."

"Wie kunnen we bellen?", vraagt de ex-topschaatsster zich af om toch voor elkaar te krijgen dat Beune kan starten. "Het mag niet, maar het zou wel heel gaaf zijn geweest."

'Ik vind het sneu'

Ook Kok vindt de afwezigheid van Beune een groot gemis op de 1500 meter in Milaan. "Ik wil het graag opnemen tegen de sterksten, dus ik vind het wel jammer dat ze niet meedoet. Het is ook sneu voor haar, maar zo zijn de regels in Nederland en ik heb gestreden voor mijn plek. Ik vind het sneu, zij heeft alle World Cups gewonnen", aldus de olympisch kampioene op de 500 meter.

Ook Kjeld Nuis, die donderdag in actie komt op de 1500 meter mannen, sprak zich uit over de pijnlijke situatie van zijn vriendin. "Ze (Beune, red.) hoopt er natuurlijk op, maar ik zei: 'Laat het los, man'", aldus Nuis over haar reserveplaats. Zelf gaf Beune al aan de droom niet helemaal op te hebben gegeven vanwege haar reservebeurt. "Het is nog niet voorbij", sprak ze met enige hoop uit bij de NOS.

