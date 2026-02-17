De ploegenachtervolging is altijd voer voor discussie. Of het nou over de opstelling, de geselecteerde rijders, de bondscoach of de onderlinge verhoudingen zijn: er is nagenoeg altijd wel iets aan de hand. Vier jaar geleden waren onder meer Ireen Wüst en Irene Schouten onderdeel van de achtervolging. Zij wilden na al die jaren wel wat duidelijkheid scheppen, want er deden wat verhalen de ronde.

Dat deden ze voor de halve finales op de ploegenachtervolging bij zowel de mannen als de vrouwen. Het duo schoof bij de NOS aan als analist, net als Mark Tuitert en Erben Wennemars. Alle vier waren ze actief op de team pursuit en dus konden ze er wel het een en ander over vertellen. Dat deden ze onder meer nadat er een reportaeg werd vertoond over de Canadese vrouwen die vier jaar geleden olympisch kampioen werden. Dat deden ze terwijl ze eigenlijk helemaal niet goed meer met elkaar overweg konden.

Veelbesproken Spelen van 2022

En dus ging het bij het viertal analisten ook even over de verhoudingen in Nederland. Schouten merkt op dat, net als in bijvoorbeeld het bedrijfsleven, je niet altijd even goed met iedereen overweg kan. Dat moment grijpt Tuitert aan om de situatie met Wüst en Schouten van enkele jaren geleden aan te halen. Zij reden met Marijke Groenewoud en Antoinette Rijpma-de Jong op de Spelen van 2022 in Beijing.

"Ik kan me vier jaar geleden van jullie nog herinneren dat het ook niet allemaal van een leien dakje ging, toch?", zo gooide Tuitert het balletje op. "Inderdaad", merkt Schouten op. Maar volgens haar had dat niet zozeer met onderlinge spanningen te maken. "Dat waren vooral de media die het natuurlijk groot maakten, ook dat wij niet heel goed met elkaar overweg konden, terwijl dat niet zo was", doelt ze op Wüst die naast haar staat.

Ireen Wüst schept duidelijkheid

En de zesvoudig olympisch kampioen wil daarom wel even duidelijkheid verschaffen over de Spelen van vier jaar geleden, toen Nederland brons overhield bij de vrouwen. "We kunnen het eens en voor altijd de wereld uit helpen", zegt Wüst. "Want er werd ook gezegd dat we niet met elkaar trainden. Nou, als we iets deden was het wel samen trainen. Los van de trainingen van (toenmalig bondscoach, red.) Jan Koopmans sloot ik me aan bij Team AH Zaanlander en trainde ik met Irene en Marijke Groenewoud op de team pursuit."

Pas twee keer goud op Olympische Winterspelen

Sinds de ploegenachtervolging in 2006 een olympisch onderdeel werd reed Nederland ondanks het nodige gedoe meermaals in de medailles. Maar het kwam slechts twee keer voor dat Nederland olympisch kampioen werd. In 2014 wonnen zowel de mannen als de vrouwen goud.