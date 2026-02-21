Jorrit Bergsma sloot zaterdag zijn olympische carrière af met een geweldige gouden medaille op de mass start. De topschaatser was door het dolle heen, maar ook ex-schaatsers Irene Schouten en Erben Wennemars waren erg blij in Milaan. Zij spreken van 'een race zoals we bijna nog nooit hebben gezien'.

Bergsma zette in het begin van de race al een aanval samen met de Deen Viktor Hald Thorup en het peloton hield de benen stil. Daardoor pakten de Nederlander en de Deen een gigantische voorsprong die bijna uitkwam op een hele ronde. Stijn van de Bunt hield het peloton nog langer stil en in de tussentijd liet Bergsma Thorup achter zich. Met nog 200 meter te gaan wist de Fries al genoeg. Juichend kwam Bergsma over de finish en pakte hij het goud.

'Dit is ongelofelijk'

"Geweldig. Dit had je niet van tevoren gedacht", geeft Schouten haar eerste reactie na de finish van de veertigjarige Bergsma. "Natuurlijk hoop je op zo’n scenario. Maar dat dan op de Spelen zoiets lukt. Echt geweldig. Ook met Stijn die in het peloton zat."

Wennemars is het volledig met zijn NOS-collega die in 2022 ook de mass start won eens. "Rustig weggereden. Eerste aanval en iedereen keek naar Jordan Stolz. Niemand heeft het geprobeerd en Bergsma bleef maar wegrijden met Thorup. Hij dacht natuurlijk die Deen kan ik mooi oproken, maar het duurde maar en duurde maar. Echt, wat een held."

Ervaring van Bergsma

Schouten denkt ook dat de routine van Bergsma hem er vooral doorheen heeft gesleept aan het einde. "Hij heeft zo veel ervaring en hij weet hoe die moet rijden. Wanneer hij energie moet sparen en eruit moet halen. Dit is zo mooi." Toch vindt ze het ook onbegrijpelijk dat Stolz niet probeerde om Bergsma terug te halen. "Ik snap Stolz ook niet. Hij weet dat ze dit gaan proberen. Hij denkt misschien veel te vroeg, maar dan kent hij Jorrit nog niet."

Wennemars haalt ook nog aan dat Bergsma het goud pakte op een manier, zoals dat zelden is vertoond tijdens de mass start. "Dit hebben we bijna nog nooit gezien. Er is bijna geen wedstrijd geweest. Bergsma was eigenlijk de eerste aanval en daarom reageerde ook niemand."

