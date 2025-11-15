"Ik raak 'em weer, dus dat is mooi", trapte Jutta Leerdam af nadat ze bij de World Cup in Salt Lake City op imponerende wijze de 1000 meter had gewonnen. De 26-jarige schaatsster van Team Kafra klokte 1:12,35 en dat was haar derde snelste tijd ooit op deze sprintafstand.

"Ik heb nog steeds wel klein beetje last van. Maar niet meer zoals eerst dat het er echt inschiet. Ik kan dus wel vrijuit starten", vervolgde Leerdam over haar eerdere liesklachten die ze opliep bij de NK afstanden. Bij het nationale kampioenschap wist ze onlangs dan ook niet direct te imponeren. En dat had ze in Salt Lake City eigenlijk ook nog niet verwacht. "Ik had hier niet gepland om te winnen. Dat is wel extra mooi."

Leerdam besloot vorige week op andere 'messen' te gaan schaatsen, zo stelde ze tegenover de NOS. "Het werkte gewoon niet helemaal mee en het voelt nu zoveel beter. Nu raak ik 'em gewoon en dan gaat het gewoon hard." Natuurlijk waren er ook lichte twijfels voor aanvang van de start in verband met de switch naar andere 'messen'. "Het kan in de wedstrijd niet goed voelen. Als je opeens op maximale snelheid in de wedstrijd moet, dan weet je het gewoon niet. Maar ik voelde me gewoon weer meer mezelf."

Leerdam lag in Salt Lake City zelfs even op koers voor een wereldrecord, tot haar eigen ongeloof. "Als ik nog net iets beter reed, dan had ik gewoon een wereldrecord. Dat had ik ook echt niet verwacht. Ook niet dat ik dacht, het moet echt duizend procent perfect. Nu denk ik wel, ik zit wel heel dichtbij." Het wereldrecord is in handen van de Amerikaanse Brittany Bowe. Zij reed in 2019 in Salt Lake City een tijd van 1.11,61.

Leerdam heeft in elk geval richting haar concurrentes weer haar visitekaartje afgegeven. De meest gevoelige tik was uiteindelijk voor Femke Kok die in het rechtstreekse duel werd verslagen. Al waren de verschillen miniem en eindigde Kok met 1:12,43 nog wel op een tweede plek. Leerdam kijkt vooral naar zichzelf en is blij terug te zijn. "Heel fijn. Ik heb het nu weer. Het kan nog beter, dus dat is zo bijzonder. Dat het zo hard gaat. Gewoon nu doorgaan, nu naar de volgende World Cups en er nog een schepje bovenop doen. Alleen dat het nu al zo'n verschil is qua slag had ik eigenlijk niet durven dromen."

