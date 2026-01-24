Topschaatsster Jutta Leerdam heeft vertrouwen getankt tijdens de World Cup schaatsen in Inzell. De Westlandse werd eerste op de 1000 meter met een baanrecord. "Ik wil deze lijn doorzetten naar de Spelen. Het is altijd weer anders daar, dus we gaan er gewoon voor", laat ze enthousiast weten na haar zege.

"Ja, niet normaal", antwoordt Leerdam opgewonden en nog half buiten adem als een verslaggever van de NOS haar voorlegt dat ze een 'wondertijd' geklokt heeft op de 1000 meter in Inzell. "Dit had ik echt even nog niet verwacht. Heel fijn", lacht de Westlandse.

"Dit was echt... ik weet ook niet hoe ik het deed, maar het kwam best wel makkelijk", probeert Leerdam naar woorden te zoeken over haar baanrecord. "Dus dan ga je gewoon door. Verbazingwekkend."

Nieuwe dingen uitproberen

Daags voordat de 1000 meter in Inzell verreden werd, gaf Leerdam aan dat ze van plan was wat dingen 'uit te proberen'. Wat die dingen waren, houdt ze geheim: "Dat ga ik natuurlijk niet zeggen", lacht ze. "Na de Spelen."

"Ik weet nog even niet wat ik moet zeggen. Dit had ik echt nog even niet verwacht", gaat Leerdam verder. "En het ging echt veel makkelijker dan alle andere 1000 meters dit seizoen. Ik heb deze week best wel wat getraind, vorige week al helemaal, dus ik had het echt niet aan zien komen."

"Ik wil deze lijn doorzetten naar de Spelen. Het is altijd weer anders daar, dus we gaan er gewoon voor", besluit Leerdam, die zich niet drukmaakt over de ogenschijnlijke 'zware' baan in Milaan. "Ik ben ook gewoon heel sterk, dus op zich, als het zwaar is dan is dat niet zo heel erg."

