En of Jutta Leerdam klaar is voor de Olympische Spelen. De topschaatsster reed op de World Cup in Inzell een fenomenaal baanrecord op de 1000 meter. Ze klopte onder meer Femke Kok en Miho Takagi en zorgde ervoor dat ook Mark Tuitert onder de indruk was.

Leerdam reed in Duitsland naar 1.12:75, een absolute toptijd op het ijs in Inzell. Ze verbrak daarbij haar baanrecord. Bij de NOS wist Tuitert niet wat hij zag. "Zo, man... Die haalt uit, indrukwekkend. Heel indrukwekkend."

In een rechtstreeks duel achterhaalde Leerdam haar rivale Kok al na 600 meter en nam ze in het laatste rondje heel veel afstand. Tuitert analyseerde de race en zag dat de topschaatsster alles goed deed. "Jutta Leerdam is in bloedvorm, zet hier de turbo's aan en dit is haar terrein. Ze gaat zo hard door de bocht, dat het bijna wennen is. En een rondje 26,3, dat is wel echt absurd hard. Dat zijn bijna mannentijden."

Indrukwekkend rondje

Vooral het eerste volle rondje was indrukwekkend. Tuitert durft er zelfs grote woorden voor in de mond te nemen. "Dat kan echt helemaal niemand anders dan Jutta Leerdam. En daar wint ze de 1000 meter op."

Problemen lijken verleden tijd

Dat zorgt ook voor hoge verwachtingen voor in Milaan, waar Leerdam eindelijk goud wil winnen op de Olympische Spelen. Tuitert heeft er vertrouwen in. "Een van de betere 1000 meters in jaren. Ze heeft zoveel gekloot gehad. Die 1000 liep dan niet, last van haar enkel gehad, weer wisselen van materiaal, vallen op het olympisch kwalificatietoernooi", somt hij op als voorbeelden.

Dat lijkt allemaal vergeten. Leerdam is misschien wel dé favoriet voor de 1000 meter in Milaan, zeker na naar prachtige rit van zaterdagmiddag. "Dit is precies waar ze eigenlijk wil zijn", besluit Tuitert.

