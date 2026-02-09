Jake Paul was in tranen toen hij zijn verloofde olympisch goud zag winnen op de Spelen in Milaan. Jutta Leerdam was de snelste op de 1000 meter en maakte haar grote droom waar. Maar de Amerikaanse bokser verwacht niet dat ze het groots gaan vieren samen.

"Ik kon niet stoppen met huilen", zegt hij na afloop van de race. Leerdam kwam in de laatste rit in actie en wist dus meteen toen ze over de finish kwam dat haar tijd genoeg was voor goud. "Ik weet hoeveel dit moment voor haar betekende. Ze heeft naar dit moment toegewerkt sinds ze acht, negen jaar oud was."

En de manier waarop: in een olympisch record, vlak nadat Femke (Kok, red.) dat deed. Het is het geweldigste moment dat ik ooit heb meegemaakt." Kok reed voor Leerdam al een geweldig rit. Met haar tijd van 1:12.59 voerde ze de druk flink op. Maar Leerdam was nog sneller en klokte 1:12.31.

'Toen brak ik al'

Op het moment dat Paul zag dat Leerdam onder de tijd van Kok dook, was hij zijn emoties niet meer de baas. "Ik kon op het scherm zien dat ze ging winnen. Toen brak ik al, eerlijk gezegd", vertelt hij. Zijn verloofde zag die beelden ook. "Echt schattig. Normaal is hij niet zo", vertelde Leerdam.

'Ze is nog steeds gefocust'

Het stel, dat sinds 2023 samen is en sinds maart 2025 verloofd, gaat ondanks de ongelooflijke prestatie waarschijnlijk geen feestelijke avond tegemoet. "Dan is ze alweer aan het trainen", denkt Paul. "Ze zit nu al op de fiets. Ze is nog steeds gefocust. Daarom is ze een ware kampioen."

Leerdam komt zondag nog in actie op de 500 meter in Milaan. Daar kan ze wellicht ook nog meedoen om de medailles. Kok is topfavoriet op de kortste sprintafstand.