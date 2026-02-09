Glamourkoppel Jutta Leerdam en Jake Paul kan hun geluk niet op. De Nederlandse topschaatsster werd op de Winterspelen in Milaan olympisch kampioene op haar geliefde 1000 meter. Het zorgde voor hevige emoties op de tribune bij haar verloofde. "Zo is hij normaal nooit."

Alles moest wijken voor die ene droom: olympisch goud halen op de 1000 meter. Het zorgde er zelfs voor dat Leerdam en Paul elkaar de voorbije maanden niet vaak zagen. De Nederlandse had immers geen tijd om de Atlantische Oceaan over te steken om bij haar verloofde in Puerto Rico te zijn. Uiteindelijk pakte al het harde werk fantastisch uit met de titel in Milaan.

Leerdam geniet van goud met familie

"Dit is natuurlijk echt gewoon geweldig, ik kan het niet geloven", stamelde Leerdam na afloop in de mixed zone. Daarbij werd ze ook ondervraagd door veel buitenlandse media. Die vroegen zich af hoe de Nederlandse de titel gaat vieren. "Met mijn familie en vrienden natuurlijk. Alle mensen van wie ik hou. Ik kan niet wachten om ze te zien", reageerde ze.

Dat wekte enigszins verbazing, met nog een 500 meter op het programma. "Je kunt ook vieren om even met elkaar te knuffelen", verhelderde Leerdam de situatie. "En even bij elkaar te zijn. Dat is voor mij al vieren."

Emotionele Jake Paul

Na afloop waren er tranen bij Leerdam. "Mijn make-up zat overal. Dat is denk ik een goed teken", glimlachte ze. Ook werd ze geconfronteerd met de beelden van de huilende Jake Paul op de tribune. "Echt schattig. Normaal is hij niet zo", vertelde Leerdam.

"Maar tegelijkertijd weet hij de druk die ik voelde in de aanloop en alles. Ik denk dat hij gewoon alles met mij meevoelde. Hij is emotioneel betrokken", verklaarde ze de tranen bij haar verloofde. "Maar ik denk dat iedereen zag hoe moeilijk mijn positie was, in de laatste rit na een super goede tijd. Dus ik denk dat het (de afloop, red.) voor iedereen surrealistisch was."