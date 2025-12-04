Dat Jenning de Boo heel graag wil meedoen aan de Olympische Spelen van Milaan is inmiddels wel bekend. Donderdag onthulde de wereldkampioen dat hij zijn ambities ook ergens anders heeft liggen, zelfs buiten de schaatsbaan. "Ik wil meedoen aan ..."

Topschaatser De Boo was afgelopen weken samen met zijn schaatsteam Reggeborgh in Spanje zich aan het opmaken voor het cruciale gedeelte van het seizoen. Na zijn terugkomst in Nederland is hij met zijn team aan het trainen in Thialf. Daar stelt hij zijn verborgen talent tentoon, zo is de zien op een filmpje van TeamNL.

'Karaoke'

Op het filmpje hoor en zie je de 21-jarige schaatser het nummer Waves van Mr. Probz zingen terwijl hij zijn schaatsen aan het aantrekken is. "Best goed", zegt een van zijn teamgenoten. Daarop antwoordt De Boo: "Reggeborgh-karaoke."

Later, wanneer De Boo op een hometrainer aan het fietsen is, onthult hij zijn zangambities. "Als schaatsen niks wordt, ga ik gewoon meedoen aan The Voice (of Holland, red). Ik denk dat mensen heel blij zouden worden als ik mijn kunsten deel aan de wereld", verkondigt de schaatsers grappend.

Zangambities in de ijskast

Alles wijst erop dat De Boo zijn ambities voor een zang carrière voorlopig in de ijskast moet stoppen. De rijder van Team Reggeborgh werd voorig seizoen nog wereldkampioen op de 500 meter. Hij versloeg dit seizoen ook al fenomeen Jordan Stolz tijdens de World Cup-wedstrijd in Salt Lake City, waar hij zelfs bijna het wereldrecord op de kortste afstand verbeterde.

Spotify Wrapped

In de Instagram-post van TeamNL delen ze ook de Spotify Wrapped, de top vijf meest beluisterde nummers van afgelopen jaar, van enkele Nederlandse topsporters. Zo is te zien dat Joy Beune in 2025 het vaakst luisterde naar het nummer Say My Name van Morgan Seatree en Florence+The Machine.

De Boo deelt niet zijn meest beluisterde liedjes van 2025, maar wel zijn luisterleeftijd gebaseerd op zijn muzieksmaak. Het is voor hem te hopen dat hij niet gaat schaatsen naar zijn luisterleeftijd, die is namelijk 66! Topsporters Harrie Lavreysen, Femke Bol en Itzhak de Laat delen wel hun meest beluisterde nummers van afgelopen jaar.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.