Topschaatsster Joy Beune heeft zich dit seizoen alweer bewezen als koningin op het ijs. Na haar successen op de eerste twee World Cups is het ook even tijd voor ontspanning. Daarom brengt ze haar vrije weekend door met haar zussen.

Beune verblijft samen met haar zussen Kaylee een Yasmine een nachtje in een hotel. Dat gaat er gezellig aan toe, zo is te zien op Instagram. Met een grote glimlach poseren ze voor een selfie. De drie hebben dan ook een hechte band.

Tattoo

Die lieten ze zelfs op hun lichaam vereeuwigen met een tattoeage. De drie zussen hebben sinds 2018 allen de tekst one of three op hun onderarm staan. De schaatsster is inmiddels ook al tante. Haar zus Kaylee heeft namelijk twee zoons. Joy is zelf 'bonusmoeder' van het zoontje dat haar vriend Kjeld Nuis uit een eerder relatie kreeg: Jax.

Kjeld Nuis

Nuis is op dit moment op trainingskamp met Team Reggeborgh om zich voor te bereiden op de World Cup voor thuispubliek in Thialf. Beune bleef met haar team, IKO X2O in Nederland. Daar hoeft ze dus niet in haar eentje af te wachten tot haar vriend terug is, maar kan ze de bloemetjes buiten zetten met haar zussen.

Familiemens

Beune is een echt familiemens, zo bleek bijvoorbeeld na haar drie gouden medailles op de WK afstanden in Hamar afgelopen maart. Die vierde ze ingetogen met haar dierbaren. "Mijn familie en vrienden zijn hier ook. Daar ga ik veel liever naartoe dan dat ik met een paar dronken schaatsers in de kroeg sta hoor."

Cruciale maand

Komende maand is cruciaal voor de schaatstoppers. Er wordt namelijk toegewerkt naar het OKT (olympisch kwalificatietoernooi), dat tussen kerst en oud en nieuw plaatsvindt. Daar worden de plekken voor de Olympische Spelen verdeeld.

Beune heeft nog nooit deelgenomen aan de Winterspelen, maar is dit jaar meteen een van de grootste kanshebbers op olympisch goud. In de vorige twee seizoenen bewees ze zichzelf als koningin op het ijs. Ze werd wereldkampioene allround, greep drie individuele titels bij de WK afstanden, werd Nederlands allroundkampioene en zit momenteel midden in een gouden reeks bij de World Cups. Bij de tweede World Cup van dit seizoen won de topschaatsster in Calgary de 1500, 3000 meter en ploegenachtervolging.

