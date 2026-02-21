Nederland maakt zaterdag op de voorlaatste dag van de Olympische Winterspelen 2026 in Milaan kans op meerdere schaatsmedailles. De mass start staat op het programma bij zowel de vrouwen als mannen. We leggen uit hoe dit relatief nieuwe onderdeel in zijn werk gaat.

Bij de mannen hebben Jorrit Bergsma en Stijn van de Bunt zich inmiddels geplaatst voor de finale. Ze waren in de halve finales van elkaar gescheiden. Straks in de eindstrijd kunnen ze elkaar wel helpen. Bij de vrouwen zijn Marijke Groenewoud en Bente Kerkhoff doorgestroomd naar de finale.

Het onderdeel staat sinds 2018 op het programma bij de Winterspelen. Destijds in Pyeongchang pakten Irene Schouten en Koen Verweij een bronzen medaille.

Hoe werkt de mass start?

De mass start betekent in ieder geval één ding: spektakel. Je kunt de mass start een beetje vergelijken met het baanwielrennen of anders met shorttrack. De schaatsers beginnen met zijn allen aan de race. In de finale geldt dit: wie als eerste over de finish komt is de winnaar. Ook de nummers 2 en 3 gaan automatisch mee naar het podium. De winnaar verdient namelijk 60 punten, de nummer 2 krijgt 40 punten en de nummer 3 behaalt 20 punten. In de halve finales zijn de tussensprints belangrijk. Daarover zo meer.

Bij de Olympische Winterspelen gaat de top 8 per halve finale naar de eindstrijd. Dus in de finale staan 16 schaatsers aan de start.

Tussensprints

De tussensprints kunnen voor verwarring zorgen. Ze zijn in de halve finales dus wel belangrijk, want ze kunnen schaatsers de top 8 in helpen. In de eindstrijd kunnen ze een schaatser die buiten de top 3 finisht niet op het podium helpen.

Om de 4 rondes is er een tussensprint. Degene die als 1e over de lijn komt, ontvangt 5 punten. De 2e krijgt 3 punten en de nummer 3 harkt 1 puntje binnen. In de finale zijn de tussensprints voor de drie podiumplekken niet van belang.

In de halve finale zijn de sprints impactvoller. Dan zijn niet per se de eerste acht rijders die over streep komen ook de 8 rijders die naar de finale gaan. Door puntjes bij elkaar te sprinten kan je buiten de top 8 finishen en toch in de uitslag in de top 8 eindigen.

Baan

In tegenstelling tot de andere schaatsnummers wordt hier de hele baan gebruikt. De schaatsers zijn niet van elkaar gescheiden middels binnenbaan en buitenbaan. Het lijkt dus op shorttrack. Dat betekent dat de lengte van een rondje niet 400 meter, maar gemiddeld 387,36 meter is.

De mannen en de vrouwen schaatsen evenveel rondes: 16. Alle schaatsers dragen tijdens de race een helm.