Joep Wennemars beleefde woensdagavond een merkwaardig debuut op de Olympische Winterspelen. De topschaatser kwam twee keer in actie op de 1000 meter. De regerend wereldkampioen werd in de eerste rit namelijk gehinderd en kreeg daardoor later een herkansing. Zo voltrok zich in Milaan een drama rond Wennemars, zo zagen ook zijn ouders Erben en Renate en zijn vriendin Suzanne Schulting. Bij zijn tweede optreden kwam hij namelijk niet meer in de buurt van de medailles.

Voor Wennemars en Schulting is het een bijzondere periode, want de twee geliefden zijn allebei actief als deelnemer aan de Spelen. Voor Schulting is dat al de derde keer, maar Wennemars maakte in Milaan zijn debuut. De twee hebben sinds begin 2025 een relatie. Al hadden zij zich van het begin van de Winterspelen vast en zeker iets anders voorgesteld.

Op de 1000 meter was Wennemars vooraf één van de kanshebbers voor een medaille en misschien wel goud. De 23-jarige topschaatsster kroonde zich namelijk vorig jaar nog tot wereldkampioen op de 1000 meter en pakte eerder dit seizoen ook nog de Nederlandse titel. Het liep in Milaan echter allemaal anders. Wennemars werd in zijn rit tegen de Chinees Lian Ziwen zwaar gehinderd en moest daardoor vol inhouden. Dat kostte hij ruim een halve seconde. Het ongeloof op de tribune was groot bij zijn vriendin Schulting en zijn ouders Erben en Renate Wennemars. Zijn tegenstander Lian Ziwen werd vanwege zijn actie gediskwalificeerd.

Jordan Stolz pakte uiteindelijk het goud op de 1000 meter. Het Amerikaanse schaatsfenomeen klokte 1:06.28. Hij klopte in een rechtstreeks duel Jenning de Boo, die voor Nederland wel zilver veroverde. Wennemars kwam bij zijn tweede optreden niet meer tot een betere tijd dan in zijn eerste race (1:07.58). Zo eindigde hij uiteindelijk op een zure vijfde plek, waar hij anders waarschijnlijk brons omgehangen had gekregen. Nu completeerde de Chinees Ning Zhongyan (1:07.34) het podium.

Shorttrack

Wennemars krijgt later op de Winterspelen nog een herkansing op de 500 en 1500 meter. Schulting komt later deze Spelen nog zeker één keer in actie. Na haar achtste plaats op de 1000 meter bij het langebaanschaatsen richt ze zich namelijk op haar oude liefde: het shorttrack. Op die discipline won ze bij de vorige twee Spelen in totaal drie keer goud, één keer zilver en tweemaal brons. Schulting rijdt in Milaan sowieso de 1500 meter bij het shorttrack en daar komt mogelijk nog een teamonderdeel bij.