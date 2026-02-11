Voor Joep Wennemars gaan de Olympische Spelen nu écht beginnen. De Nederlandse topschaatser debuteert woensdagavond op de 1000 meter. Vader Erben en moeder Renate zijn er natuurlijk bij en maakten er voorafgaand aan de wedstrijd geen geheim van wat zenuwen te hebben.

Wennemars komt in rit 11 in actie op de 1000 meter. Hij wordt gesteund door een flink deel van de familie. Vader en moeder Erben en Renate zijn er bij en ook broertje Niels is in Milaan. Zelfs opa Wennemars is present in Italië, zo bleek uit beelden die Niels de dag voor de wedstrijd deelde.

Op de wedstrijddag deelde vader Erben al een prachtige video, maar bij de NOS werd ook duidelijk dat de zenuwen aanwezig waren bij de ouders. Verslaggever Han Kock wachtte het stel op en dat leverde een eerlijk verhaal op. Erben: "Ik ben er vandaag gewoon als vader, gewoon kijken. Ook een keer leuk. Ik ben onwijs trots, heb er onwijs zin in en denk dat hij er helemaal klaar voor is."

Met moeder Renate ging het 'zo goed als het met mams kan zijn'. "Het is wel spannend hoor. Ik heb dat nooit zo erg, maar nu toch wel, Nu ik hier ben, nu ik al die mensen in het oranje zie. Ik voel een zekere verantwoordelijkheid."

In de voetsporen van vader Erben

De 22-jarige Joep maakt zijn debuut op de Olympische Spelen en treedt daarmee in de voetsporen van zijn vader Erben. Die nam drie keer deel aan de Winterspelen. Bij zijn laatste in Turijn in 2006 won hij twee bronzen medailles: op de 1000 meter en ploegenachtervolging.

Erben is niet alleen aanwezig in Milaan om zijn zoon aan te moedigen. Hij werkt ook als analist voor NOS. Tijdens de 1000 meter waren Ireen Wüst en Mark Tuitert echter de analisten naast presentator Henry Schut.

Schaatsvriendin Suzanne Schulting

Ook de vriendin van Wennemars, Suzanne Schulting, is in Milaan. Zij reed maandag de 1000 meter langebaan, maar greep daar naast de medailles. Inmiddels heeft ze zich bij de shorttrackploeg gevoegd. In die discipline zal ze deelnemen aan de 1500 meter.