Joy Beune zal op de Olympische Spelen van Milaan niet in actie komen op haar geliefde 1500 meter. Een grote teleurstelling voor de topschaatsster, maar moet de knop om zetten. Ze maakt namelijk nog steeds kans op een gouden plak op de 3000 meter en ploegenachtervolging. "Een pleister op de wond."

Na de 1500 meter op het OKT was de teleurstelling groot bij Beune. Ze maakte een misser omdat ze een probleem had met de rits van haar pak en liep zo een ticket voor die afstand in Milaan mis. De schaatsster van Team IKOX2O hield er een 'gebroken hart' aan over.

Toch kan ze zich nog bewijzen op de Winterspelen. Olympisch goud op de 3000 meter doet alles vergeten bij Joy Beune, is de stelling in de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud. "Nou, niet alles, maar het verzacht wel de pijn", denkt schaatsicoon Marianne Timmer.

'Zij heeft alles gewonnen'

Ze hoopte nog op een aanwijsplek voor de 1500 meter, maar de KNSB wees dat verzoek af. De geplaatste schaatssters, Antoinette Rijpma-de Jong, Femke Kok en Marijke Groenewoud, maken namelijk allemaal kans op een medaille, zo oordeelde de bond.

"Dat is ten nadele nu voor Joy, maar zwart-wit gezien hoort zij op die 1500 meter te staan", vindt de drievoudig olympisch kampioene. "Ze heeft alles gewonnen. Vorig jaar werd ze wereldkampioen, World Cups gewonnen...", somt ze op.

'Pleister op de wond'

Ze snapt dus de pijn van Beune door het mislopen van dat ticket. Gelukkig maakt ze nog kans op goud op de 3000 meter. "Ja dat is een goede pleister op de wond", zegt de ex-topschaatsster. Toch zal er altijd iets blijven knagen, zoals ze ook zag bij Sven Kramer.

"Die heeft niet het goud op de 10 kilometer. Dan verzacht de pijn op de 5, maar ja..." Kramer werd vier keer olympisch kampioen, waarvan drie keer op de 5000 meter en één keer op de ploegenachtervolging. Maar een gouden plak op de langste afstand ontbreekt in zijn prijzenkast. "Het is een soort obsessie geworden, en nu heeft 'ie er vrede mee."

'Nog vier jaar door'

"Joy moet gewoon nog weer vier jaar door", besluit Timmer, die denkt dat de 26-jarige dan nog genoeg kans heeft op de titel op de 1500 meter. "Het is ook wel een cadeautje om naar te kijken. Het is een prachtige techniek, prachtige sporter."

"Maar nee, het verzacht wel", komt ze terug op de stelling. Ze moet de knop nu omzetten en focussen op de 3000 meter. "Anders ga je alles weggooien omdat je in je verdriet blijft hangen."

