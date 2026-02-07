Joy Beune maakt zaterdag haar debuut op de Olympische Spelen. Ze schaatst de 3000 meter in Milaan, maar liep haar geliefde 1500 meter mis. Vlak voor haar race op de Winterspelen vertelt ze openhartig over haar gevoelens van de afgelopen tijd. 'Het blijft maar door mijn hoofd spoken.'

Beune hield dit seizoen voor De Volkskrant een dagboek bij. Daaruit blijkt dat ze er alles aan gedaan heeft om voor haar grote droom: olympisch goud in Milaan. In aanloop naar het OKT voelde ze spanning dat begon al in april. "In het afgelopen jaar heb ik zo’n twintig keer met een psycholoog gesproken, zo’n twee keer per maand", vertelt Beune. "Ik wilde alvast wat gevoelens wegpraten, me zo voorbereiden op december."

Dat hielp. "Daardoor voel ik nu een soort rust. Een aantal jaar geleden waren de zenuwen me nog de baas, dan blokkeerde ik; nu heb ik geleerd om ze te gebruiken, en maken ze me scherper tijdens een wedstrijd."

'Het blijft door mijn hoofd spoken'

Toch ging het mis op de 1500 meter bij het OKT. Beune won dit seizoen veelvuldig goud en is regerend wereldkampioen op die afstand. Maar tijdens de Spelen zal ze niet starten op de 1500 meter. "Het blijft door mijn hoofd spoken. Ik wás goed. Maar door een fout heb ik geen startbewijs voor de 1.500 meter. Het rijden van die afstand op de Spelen was mijn droom", aldus Beune vlak na het OKT.

"Dat doet pijn, nog steeds. Soms kan ik onrealistisch zijn en thuis uit mijn slof schieten. Dan zeg ik dat ik het niet eerlijk vind", beschrijft ze. "Ik was superfit. Mijn voorbereiding met de psycholoog was goed." Het enige wat misging was een probleem met de rits van haar pas. "Ik droeg tijdens het OKT een nieuw schaatspak, van hetzelfde merk waarmee we op de Spelen zullen rijden. Ik had mijn rits dicht moeten klikken, en ik denk dat ik dat niet goed heb gedaan."

Verwerken met Kjeld Nuis

Ze voelde hem opengaan tijdens de rits en probeerde die tijdens het schaatsen weer dicht te krijgen. Daardoor maakte ze een misser die haar uiteindelijk een plek in de top drie kostte. De teleurstelling was enorm. Gelukkig was haar vriend, topschaatser Kjeld Nuis, er om haar te steunen. "Ik ben niet zo’n prater, laat mij dit maar in stilte verwerken. Kjeld heeft wel door dat ik er pas over begin als ik eraan toe ben. Het is fijn om met iemand te leven die ook ervaring als schaatser heeft."

"Die eerste week voelde ik wrok, wilde ik iedereen laten zien dat ik de beste ben", vervolgt Beune. "Daarna besloot ik: dit is niet hoe ik de sport wil beleven. Ik schaats voor mezelf, omdat ik het leuk vind en er plezier uit haal." Ze zette de knop om voor de Spelen en besloot er gewoon van te gaan genieten.

Olympisch debuut

"En nu ben ik in Milaan, op mijn eerste Olympische Spelen", vervolgt de topschaatsster van Team IKO X2O. "Ik mag zaterdag het spits afbijten. Dat vind ik wel lekker: lekker dat ik niet hoef te wachten, zoals sommige anderen. Ondertussen probeer ik me niet te veel te richten op het winnen van goud. Als ik er alles aan heb gedaan, als ik het maximale eruit heb gehaald, kan ik mezelf niks verwijten, wat het resultaat ook wordt."