Het gaat de laatste dagen veel over een nieuw Nederlands snufje dat de schaatsers moet helpen aan olympische successen: nieuwe pakken. Een aantal schaatsers reed er al de nodige resultaten mee, maar sommigen hebben het pak nog maar nauwelijks getest.

De pakken werden enkele weken voor de Spelen voor het eerst in wedstrijdverband gedragen. Op het olympisch kwalificatietoernooi waren Suzanne Schulting, Tijmen Snel, Stijn van de Bunt en Sebas Diniz dragers van het nieuwste kledingsnufje. Toeval of niet: alle vier maakten ze indruk en plaatsten ze zich voor de Spelen.

Alle Nederlanders hebben pak gedragen

Volgens de maker van de pakken, Bert van der Tuuk, is het allemaal een stuk aerodynamischer en zou je er dus ook daadwerkelijk iets sneller van moeten gaan schaatsen. Alle achttien Nederlandse olympiërs hebben het pak al eens gedragen, maar nog niet allemaal tijdens een wedstrijd.

Een van hen is Jutta Leerdam, die in Inzell tijdens de laatste World Cup een prachtig baanrecord reed op de 1000 meter. Dat deed ze nog niet in het nieuwe pak. "Nee, Jutta heeft er alleen nog in getraind", stelt Van der Tuuk in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Maar zij is wel overtuigd van de voordelen."

'Heel kritische' Jutta Leerdam

De kledingmaker wil ook kwijt dat hij enorm te spreken is over de samenwerking met de topschaatsster. "Met haar is het altijd prettig schakelen. Ze is heel kritisch, wil altijd het beste hebben. Ze neemt niets zomaar voor waarheid aan. Dat maakt haar ook zo goed."

Nederland, maar ook Canada en Italië rijden vanaf volgende week dus in de nieuwe pakken. Van der Tuuk kan niet zeggen hoe veel tijdsverschil het precies gaat opleveren, maar durft een voorzichtige voorspelling wel aan. "Laat ik het zo zeggen: iemand die op een duizendste goud mist, had in dit pak wel goud gewonnen. Die stelling durf ik wel aan."

