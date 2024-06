Jutta Leerdam duikt in bikini op in zomers Miami en schrikt van schunnige grap Jake Paul

Waar Nederland nog altijd wacht op zonneschijn en wat hogere temperaturen, is het voor Jutta Leerdam alweer ruim een week zomer. De Westlandse schaatsdiva zat de afgelopen dagen in Puerto Rico en heeft inmiddels de overstap gemaakt naar Miami.

Leerdam vloog na het schaatsseizoen razendsnel naar de Verenigde Staten om bij haar vriend Jake Paul te zijn. Vervolgens bracht ze een aantal weken door in Nederland, bij haar familie. Een dikke week geleden vloog ze weer richting Paul.

Schoonfamilie Jutta Leerdam

Leerdam verblijft momenteel in het luxe Four Seasons Hotel in Miami. De afgelopen dagen bracht ze onder meer tijd door met schoonmoeder Pam Stepnick, zwager Logan Paul en schoonzus Nina Agdal. Het Deense fotomodel is zwanger van haar eerste kindje en dat zorgt uiteraard voor veel geluk binnen heel het gezin. "Het is zo schattig", zegt Leerdam over de groeiende buik van haar schoonzus.

Waar de gebroeders Paul zich in de sportschool in het zweet werken met hun bokshandschoenen, werkt Leerdam aan haar conditie en kracht om straks weer helemaal in vorm aan het nieuwe schaatsseizoen te kunnen beginnen. Daarbij wordt ook haar vriend ingezet als trainingsobject:

Leerdam neemt haar miljoen volgers op Tiktok graag mee in haar dagelijkse leven. Zo krijgen we een aardig inzicht in een rustdag van de duizend meter specialiste. Waar ze de video's zo af en toe zelf inspreekt, laat ze dat dit keer over aan vriend Jake.

Vitamine D

Leerdam begint de dag voor de spiegel in haar bikini, vervolgens krijgen we een blik op het uitzicht vanuit haar hotelkamer. En dat ziet er goed uit. We krijgen te horen dat ze dol is op watermeloen. "Omdat ze uit Europa komt", aldus Paul. We zien een mooie groene tuin en vervolgens Leerdam op het strand.

"Ze heeft behoefte aan wat vitamine D", aldus Paul. Om daar weinig subtiel aan toe te voegen: "En dan heb ik het niet over dat soort D..." Die opmerking gaat een lachende Leerdam wat te ver. "Dat kun je niet zeggen", houdt ze haar vriend voor. Voor wie het niet meteen doorheeft, Paul doelt op het Engelse woord voor zijn geslachtsdeel.

Ondertussen is Paul druk aan het trainen voor zijn nieuwe gevecht. Over een maand, op 20 juli, staat hij 'gewoon' in de ring. De Amerikaan zou eigenlijk bokslegende Mike Tyson treffen, maar dat gevecht is om medische redenen uitgesteld naar het einde van 2024.

Mike Perry

Nu treft Paul op 20 juli een andere tegenstander, zo maakte hij dinsdagavond bekend. Mike Perry wordt zijn tegenstander. Overigens is dat gevecht niet meer live te zien op streamingplatform Netflix. Die bewaart de primeur voor de uitgestelde partij tegen Tyson. DAZN biedt een pay-per-view aan voor Paul tegen Perry.

