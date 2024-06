Schoonzus van Jutta Leerdam schittert met zwangere buik: 'Je straalt helemaal'

Jutta Leerdam is over drie maanden tante van een meisje. Haar schoonzus, Nina Agdal, deelt op Instagram een foto van haar zwangerschapsbuik. De volgers van Agdal vinden het prachtig om te zien: 'Je straalt helemaal.'

Op eerdere foto's was nog amper een zwangere buik te zien, maar ook Agdal ontkomt er nu toch niet meer aan. Zij deelt op Instagram een foto in bikini, terwijl ze haar zwangerschapsbuik vasthoudt. 'Zes maanden met mijn baby', zet ze bij de foto.

Agdal is de vriendin van Logan Paul, de bekende YouTuber en worstelaar. Bovenal is hij de broer van Jake Paul, de vriend van Leerdam. Paul hoopt wereldkampioen boksen te worden en neemt het in zijn route naar die wereldtitel op tegen bekende (oud-)boksers. Zo vecht hij dit jaar nog tegen de legendarische Mike Tyson.

Jutta Leerdam

De Nederlandse topschaatsster Leerdam is steeds vaker in de Verenigde Staten te vinden, waar Paul woont en traint. Leerdam maakt ook van die faciliteiten gebruik om straks fit aan de start van het nieuwe schaatsseizoen te kunnen staan. Dat geeft haar ook de gelegenheid om feestjes te vieren met de familie Paul.

Zo was Leerdam aanwezig bij de gender reveal party van Agdal en Logan Paul. Zij was een van de weinigen op het feest die vooraf dacht dat het een jongen zou worden. Daarmee zat zij er compleet naast, want de twee zijn in verwachting van een meisje.

Nina Agdal

De Deense Agdal schitterde laatst nog in Sports Illustrated: Swimsuit Edition. Die foto's werden geschoten voor haar zwangerschap en dus stond zij nog met een strakke buik in het magazine.

Agdal is al jaren een wereldberoemd fotomodel en had eerder een relatie met Leonardo DiCaprio. Ook ging zij eerder met de zanger van Maroon 5, Adam Levine. Inmiddels is zij sinds 2022 verloofd met Logan Paul. Hij is een showworstelaar bij WWE, waar vroeger oude helden als Hulk Hogan John Cena, The Rock (Dwayne Johnson) en André the Giant worstelden.