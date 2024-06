'Door jou kan ik mijn dromen volgen': Jutta Leerdam heeft prachtige woorden op speciale dag

Jutta Leerdam bracht met vaderdag een ode aan haar vader Ruud. Elke dag beseft zij meer en meer wat voor speciale vader zij heeft. 'Bedankt Ruud, omdat je het beste bent wat we ooit hadden kunnen wensen.'

'We hebben zoveel geluk dat we jou onze vader mogen noemen', begint Leerdam haar Instagram Story. De topschaatsster deelt een foto van haar lachende vader. 'Jij bent er altijd voor ons en voor mam, je weet een oplossing voor alles wat we meemaken.'

'Jij hebt ons - samen met mam - de stabiliteit in het leven gegeven die we nodig hebben. De stabiliteit en liefde om op terug te vallen, zodat wij onze dromen en harten konden volgen.' De woorden van Leerdam zijn overduidelijk. In de volgende story voegt ze daar nog aan toe: 'Mijn grootste fan sinds dag één (samen met mam).'

Puerto Rico

Leerdam kon vaderdag niet met haar vader vieren, want zij vertoeft momenteel in Puerto Rico. Daar heeft haar vriend Jake Paul een woning. Op Instagram deelde zij zondag een bericht met de tekst: 'Bereid je met mij voor op de Olympische Spelen van 2026.' Op de bijbehorende video trok de ijzersterke Leerdam haar vriend op een slee vol gewichten de kamer door. Leerdam gaat het komende seizoen in zonder team, maar lijkt wel mee te gaan trainen met Team NOVUS.

Haar vriend Paul heeft het doel om wereldkampioen boksen te worden. Onderweg daar naartoe vecht hij met opvallende namen, zoals voormalig wereldkampioen Mike Tyson. Paul en Tyson zouden eigenlijk deze zomer tegenover elkaar staan, maar door gezondheidsproblemen bij de 57-jarige Tyson is dat gevecht nu verplaatst naar 15 november.

Nieuw gevecht voor Jake Paul

Het lijkt erop dat Paul alsnog gaat vechten in juli, maar nu tegen Mike Perry. De 32-jarige MMA-vechter vocht vijftien keer bij de UFC en doet ook aan bare knuckle fights. Perry was al eerder de back-up bij het gevecht tussen Logan Paul (de broer van Jake) en Dillon Danis.

Perry is van alle markten thuis, maar moet zijn eerste wedstrijd in het boksen nog winnen. Hij bokste éénmaal eerder: in 2015 werd hij in de vierde ronde knock-out geslagen door Kenneth McNeil.