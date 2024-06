IJzersterke Jutta Leerdam sleept Jake Paul de kamer door: 'Dit is indrukwekkend'

Jutta Leerdam is terug in Puerto Rico, maar zit daar uiteraard niet alleen voor het mooie weer. Tijdens het bezoek aan haar vriend Jake Paul, traint de Westlandse schaatsdiva er lustig op los.

Leerdam houdt al haar fans dagelijks via sociale media op de hoogte van haar activiteiten. En gisteren stond er een bijzonder training op het programma voor de 1000 meter specialiste. In schaatshouding trekt ze een slee voort. En dan niet zo'n houten met twee kleine kinderen erop. Nee, een metalen variant, vol gewichten én met Jake Paul er ook nog eens bovenop.

Terwijl de bokser staat te grijnzen, werkt Leerdam zich in het zweet. Met kleine pasjes en pootje over trekt ze het gevaarte door de sportschool heen. "Zorg dat je samen met mij klaar bent voor de Winterspelen van 2026", laat ze weten bij de video.

Uit de reacties bij de video blijkt dat haar volgers flink versteld staan door de kracht van Leerdam. "Dit is indrukwekkend", klinkt het. "Zij is de atleet van de twee", meldt een ander.

Mike Tyson

Paul was in voorbereiding op zijn gevecht met Mike Tyson, maar dat werd uitgesteld, omdat de 57-jarige bokslegende met medische problemen kampt. Het duel is verplaatst naar 15 november. Er zou voor juli nu een gevecht gepland staan met Mike Perry, een 32-jarige MMA'er en bare-knuckle-bokser.

Leerdam in Nederland

Leerdam bracht de afgelopen weken in Nederland door en nam de tijd om met haar familie op pad te gaan. Zo dook ze met haar zussen de Noordzee in, maakte ze een boottochtje met haar broer en fietste ze met 'de beste vader ooit'. Ondertussen werd duidelijk dat ze komend seizoen geen onderdeel zal zijn van één van de gevestigde schaatsploegen.

Wél bleek vlak voor haar vertrek dat ze de laatste dagen had meegetraind met Team Novus. "Dat was een leuke ervaring", zei teammanager Lieuwe Krol tegen Sportnieuws.nl. "Dat Jutta een topper is, staat buiten kijf. Dat ons team veel van haar kan leren ook. Maar een samenwerking is ook wederkerig. Jutta moet er zelf ook iets aan hebben en dat is ook gelukt. Of we structureel gaan samenwerken, is afwachten."

