Jake Paul vindt vervanger voor Mike Tyson en stapt toch de ring in

Jake Paul vecht alsnog in juli. De vriend van Jutta Leerdam zou in eerste instantie boksen tegen legende Mike Tyson, maar die partij werd uitgesteld vanwege gezondheidsproblemen bij de 57-jarige Tyson. Nu is er een vervanger gevonden voor het gevecht op 20 juli. En wel eentje uit (bijna) dezelfde leeftijdsklasse als Paul.

De 27-jarige Paul heeft dinsdag bekendgemaakt te gaan vechten tegen Mike Perry, een 32-jarige MMA'er en bare-knuckle-bokser. Kleine kanttekening is wel dat Perry in 2015 voor het laatst bokste en drie jaar geleden zijn laatste UFC-partij vocht. Wel won hij zijn vijf laatste gevechten bij het Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC).

Nieuw gevecht met Mike Tyson

Op 31 mei werd bekend dat het gevecht tussen Jake Paul en bokslegende Mike Tyson, dat oorspronkelijk gepland stond voor 20 juli, niet doorging vanwege gezondheidsredenen. Vorige week werd een nieuwe datum geprikt. "Nieuwe datum, dezelfde plaats, hetzelfde lot", schreef Paul daarover. Het duel vindt plaats op 15 november.

In aanloop naar het gevecht met Tyson in november stapt Paul dus eerst de ring in met de 32-jarige Perry. The Problem Child, zoals de bijnaam van Jutta Leerdams vriendje luidt, vocht tot nu toe tien keer. Hij won negen van de partijen, waarvan zes via knockout. De enige keer dat hij verloor was tegen Tommy Fury in 2023. Dat was een van de weinige vechters die niet veel ouder was dan Paul.

Mike Perry

Met Mike Perry lijkt Paul weer iemand te hebben gevonden die fungeert als boksbal. Zijn professionele MMA-record is niet bijzonder: 14-8-0. De laatste twee partijen bij de UFC verloor Platinum. In 2022 debuteerde hij in BKFC en sindsdien won hij al zijn wedstrijden. Onlangs, bij BFC Knucklemania IV, versloeg hij Thiago Alves. Maar kan hij het ook met handschoenen? Dat zien we in juli.

De tegenstanders van Jake Paul

Datum Tegenstander Leeftijd tegenstander Leeftijd Paul Verschil 30-01-2020 Ali Eson Gib 24 23 -1 28-11-2020 Nate Robinson 36 23 +13 17-04-2021 Ben Askren 36 24 +12 29-08-2021 Tyron Woodley 39 24 +15 18-12-2021 Tyron Woodley 39 24 +15 29-10-2022 Anderson Silva 47 25 +22 26-02-2023 Tommy Fury 23 26 -3 05-08-2023 Nate Diaz 38 26 +12 15-12-2023 Andre August 35 26 +9 02-03-2023 Ryan Bourland 35 27 +8 20-07-2024 Mike Perry 32 27 +5 15-11-2024 Mike Tyson 58 27 +31