Het is mogelijk om het gouden schaatspak van Jutta Leerdam te scoren! In samenwerking met TeamNL gaat haar succesformule onder de hamer. De opbrengst daarvan gaat naar een vereniging die de topschaatsster aan het hart ligt.

Het schaatspak van Leerdam waarin ze haar olympisch goud (1000 meter) en zilver (500 meter) haalde, wordt geveild. De eerste biedingen stromen alle binnen. Het hoogste bod ligt inmiddels al boven de 2400 euro. De opbrengst gaat naar de ijsvereniging in Pijnacker waar Leerdam ooit als kind begon met schaatsen.

Meerdere olympische aandenkens onder de hamer

Eerder al werden ook al het schaatspak van olympische kampioene Femke Kok en persoonlijke olympische items van tweevoudig olympisch shorttrackkampioen Jens van ’t Wout aangeboden voor de veiling. De jas die Van ’t Wout als vlaggendrager droeg tijdens de openingsceremonie in Milaan, leverde al 3000 euro op. De opbrengst is voor de Amsterdamse Schaatsclub Jaap Eden, de vereniging die een belangrijke rol speelde in de sportcarrière van Van ’t Wout.

Kok won in Milaan olympisch goud op de 500 meter en zilver op de 1000 meter. Ook zij stelt een schaatspak ter beschikking voor de veiling. Kok doneert de opbrengst van haar geveilde pak aan de club waar ze ooit begon: schaatstrainingsclub De Kluners in Wijnjewoude.

Veiling van MatchWornShirt

Kijk hier voor alle schaatspakken die worden geveild. Iedereen kan tot zaterdag 28 februari 15.00 uur bieden. "Topsporters houden een heel warm gevoel voor de club waar het ooit begon en ze willen kinderen actief stimuleren om te gaan sporten. Met deze veiling willen we benadrukken hoe belangrijk de sportverenigingen zijn voor het ontdekken en ontwikkelen van Nederlands talent", zegt André Cats, directeur topsport NOC*NSF, over de veiling.

Verder komen er nog enkele attributen online, zoals het pak van Joy Beune, de tas van Jenning de Boo, de bril van snowboarder Melissa Peperkamp en de overall waarin skeletonner Kimberley Bos reed.